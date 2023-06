Les investisseurs obligataires ont réduit leur pari sur la duration

L’année 2023 devait être celle du retour de l’obligataire. Si la classe d’actifs crédit affiche de bonnes performances au premier semestre, en euro comme en dollar, notamment le segment high yield, qui bénéficie de son portage de plus de 7%, la véritable surprise vient des actions, tandis que les marchés de taux souverains sont restés extrêmement volatils, dans une marge de plus en plus étroite. Le positionnement en duration n’a pas été le plus favorable et le discours plus restrictif des banques centrales ces dernières semaines, face à une inflation persistance sur sa partie sous-jacente, a rendu les investisseurs plus prudents.

«Le régime de volatilité des taux reste très élevé, note Laurent Calvet, responsable de la gestion obligataire chez Tikehau Capital. Les investisseurs sont encore perdus dans leurs anticipations de taux des banques centrales.» L’indice MOVE de volatilité des taux a certes retrouvé ses niveaux bas de début d’année, à 105 points, mais il reste deux fois plus élevé par rapport à la période précédant le resserrement monétaire. Les investisseurs ont clairement réduit leurs anticipations optimistes de baisse des taux. «Nous sommes un peu moins sous-pondérés en duration depuis que le marché a réduit ses anticipations de baisse de taux des banques centrales cette année et s’est aligné sur les prévisions de la Réserve fédérale [Fed], complète Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro IS. Mais nous maintenons notre positionnement négatif, motivé par la volatilité qui reste élevée sur les taux, et ne reviendrons pas tant que le message des banques centrales ne sera pas plus clair, notamment du côté de la BCE sur ses hausses des taux.»

Un moment complexe en raison des changements rapides liés aux chiffres de l’inflation et de la croissance. «Le fait que les banques centrales ont été très loquaces sur la nécessité de maintenir des taux élevés a été le principal moteur des marchés ces dernières semaines», estime Mauro Valle, responsable de la gestion taux chez Generali Investments Partners. L’économie montre une certaine résilience, grâce à un marché du travail robuste, ce qui maintient l’inflation cœur à un niveau haut, avec un risque de boucle prix-salaire dans la zone euro. «Dans ce contexte, il n’est pas si évident de s’exposer à la duration», poursuit le gérant de Generali IP, qui est désormais neutre et cherche à maximiser le portage le long de la courbe. «Nous avions accru notre exposition pendant la crise bancaire, mais nous l’avons réduite après les derniers chiffres de l’inflation et le discours des banques centrales», ajoute Mauro Valle. Une prudence partagée par une large partie du marché.

Positionnement prudent

«La prudence reste de mise, car nous n’avons pas atteint le point haut des taux», relève Laurent Calvet, qui rappelle que la moindre mauvaise surprise inattendue peut entraîner des ajustements violents de prix, comme sur le marché des Gilts britanniques à l’automne 2022. Le gérant privilégie en outre la partie courte de la courbe dans son exposition aux taux, car elle permet de s’immuniser contre la volatilité sur les taux. «Nous avons une préférence pour la partie courte de la courbe en dollar, affirme également Vincent Juvyns, stratégiste chez JPMorgan AM, qui est surpondéré en duration. Le taux 2 ans est très attractif.» Et ce du fait de l’inversion historique de la courbe des taux américains. Le stratégiste reconnaît que la visibilité sur les banques centrales n’est pas très bonne, mais il estime que l’essentiel de la hausse est déjà réalisé et que quelques quarts de point de base supplémentaires auront moins d’impact sur le marché que la hausse de 2022. «Le rattrapage de taux de la BCE par rapport à la Fed réduit par ailleurs le coût de la couverture de changes, rendant l’investissement sur les taux courts américains encore plus intéressant», ajoute-t-il. Il se dit plus prudent sur les obligations souveraines de la zone euro, car la trajectoire de la BCE est encore moins lisible et parce qu’il craint une résurgence des tensions sur les spreads périphériques. Un autre point clé pour l’ensemble des marchés de taux sera l’évolution de la politique monétaire de la Banque du Japon. La fin de sa stratégie de contrôle de la courbe, ou son assouplissement auront un impact sur l’ensemble des marchés mondiaux de dette.

Pari sur le monétaire

Les gérants de Dorval AM font un choix encore plus marqué, avec une préférence pour le monétaire au détriment des obligations souveraines. «Depuis le début de la hausse des taux, nous avons été complètement en dehors des marchés de dette souveraine, préférant le marché monétaire», explique François-Xavier Chauchat, économiste et stratégiste chez Dorval AM, qui maintient ce positionnement alors que l’écart en termes de valorisation relative a grandi, que ce soit en risque-rendement ou en performance absolue. «Les obligations souveraines long terme américaines et allemandes intègrent déjà le scénario de désinflation, il y a donc peu de marge pour une détente des taux», ajoute le gérant.

Il reste néanmoins tactique et a reconstitué «une petite position en profitant de la récente hausse des taux américains», car ce sont les seules valeurs qui permettent de protéger un portefeuille contre un choc, ce qui s’est encore vérifié cette année avec la crise des banques. Vincent Marioni, responsable de la gestion obligataire chez Allianz GI, note également qu’un rendement de 3,75% pour les emprunts à 10 ans américains est un bon point d’entrée. Une position qui serait renforcée en cas de hausse supplémentaire. Les gérants d’Ostrum AM estiment aussi que ce niveau est intéressant et rappellent qu’historiquement les taux longs ont commencé à baisser avant la dernière hausse des taux de la Fed. Vincent Marioni se dit néanmoins plus prudent sur les parties courtes des courbes américaine et de la zone euro, qui restent fragiles par rapport aux évolutions des banques centrales.

«Nous restons défensifs, mais pas autant qu’il y a un an, déclare Mauro Valle. Nous avons désormais une approche beaucoup plus tactique.» Le gérant attend que les attentes concernant le taux terminal de la BCE se stabilisent autour de 4% avant de revenir sur la partie courte de la courbe. «Quand nous aurons le sentiment que la fin de la hausse est proche, ce sera le moment clé pour remettre de la duration dans les portefeuilles pour profiter du mouvement suivant de baisse des taux», renchérit Laurent Calvet. Mais ce moment n’est pas encore arrivé.◆

