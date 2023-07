Les investissements directs étrangers sont loin des ambitions affichées

Après un plongeon en 2020 et un fort rebond en 2021, les investissements directs étrangers (IDE) ont baissé de 12% l’an dernier, à 1.300 milliards de dollars, selon la CNUCED (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement) qui publie ce mercredi son rapport sur l’investissement dans le monde. Les crises qui se sont multipliées en 2022 en sont la cause directe.

Le financement de projets internationaux et les fusions et acquisitions transfrontalières ont été particulièrement touchés par le resserrement des conditions de financement, la hausse des taux d’intérêt et l’incertitude sur les marchés des capitaux, précise l’organisation. En revanche, les projets greenfield ont augmenté de 4 % en nombre et de 37% en valeur, à 639 milliards de dollars, ce qui constitue un record historique. Les secteurs de l’électronique, de l’automobile, des infrastructures électriques et gazières ont attiré l’essentiel des capitaux.

La tendance baissière globale devrait se poursuivre en 2023, selon les premiers indicateurs avancés recueillis par la CNUCED au premier trimestre.

Les pays développés connaissent des situations contrastées

Dans les pays développés, les IDE ont chuté de 37 % pour s'établir à 378 milliards de dollars. Aux Etats-Unis la baisse (-26%, à 285 milliards de dollars) s’explique par la division par deux des opérations de fusion-acquisition transfrontières. Dans cet ensemble, les investissements dans les technologies de l’information et de la communication ont augmenté de 21%.

La tendance, au sein de l’Union européenne, est tout autre. Les flux (à l’exception du Luxembourg, dont les flux sont faussés par des sorties exceptionnelles de capitaux) y affichent une augmentation de 55%, à 197 milliards de dollars. La Suède attire 23% des investissements en valeur, en doublement par rapport à 2021.

L’Amérique latine attire les investissements

La tendance est inverse dans les économies en développement où les IDE ont grimpé de 4% à 916 milliards de dollars, un montant historiquement élevé. L’augmentation est plus sensible encore pour les investissements greenfield, en hausse de 37% en nombre, et dont la valeur a plus que doublé.

Les capitaux ont afflué vers l’Amérique latine - 208 milliards de dollars, en hausse de +51% - pour financer les industries extractives. Au Brésil, les IDE ont augmenté de 66%, atteignant 86 milliards de dollars, soit la deuxième valeur la plus élevée jamais enregistrée. Les IDE sont restés stables en Asie, à 662 milliards de dollars, mais ont accusé une chute de 44% sur le continent africain. Les pays les moins avancés peinent encore à attirer des capitaux, les flux ne représentent que 2% des IDE mondiaux, en baisse de 16%.

Financement des ODD : le compte n’y est pas

Si les investissements internationaux dans les secteurs pertinents pour les objectifs de développement durable (ODD) dans les pays en développement ont augmenté en 2022, les progrès sont modestes par rapport à 2015, année où les ODD ont été adoptés, souligne la Cnuced.

Les besoins d’investissement annuels supplémentaires à horizon 2030 étaient alors évalués à 2.500 milliards de dollars. Les capitaux nécessaires à l’atteinte des ODD sont désormais réévalués à la hausse, à 4.000 milliards de dollars par an, en raison d’un sous-investissement et de nouveaux besoins.

Les énergies renouvelables sont une priorité

L’augmentation de la capacité de production d'énergie renouvelable est l’une des clés de la décarbonation des économies. Malgré leur triplement depuis 2015, les investissements restent très insuffisants.

Les besoins sont estimés à 1.000 milliards de dollars par an, à comparer aux 430 milliards d’engagements déclarés en 2021. En outre la majeure partie des investissements est concentrée dans les pays développés.

Dans cet ensemble, seule l’Union européenne a mis sur la table les fonds nécessaires à l’atteinte de ses objectifs 2030 en termes de capacité installée, avec une accélération notable en 2022. En comparaison, l’Amérique du Nord ne peut financer qu’un quart des projets requis.

Des politiques de plus en plus contraignantes

La CNUCED a comptabilisé 388 mesures concernant la finance durable, mises en place par 35 économies représentant 35% du PIB mondial. «Cela souligne l’importance que les décideurs politiques attachent désormais au marché de la finance durable et leur reconnaissance qu’il joue un rôle crucial dans la réalisation de l’objectif net zéro et l’augmentation des investissements dans l'énergie durable », estiment les auteurs du rapport.