Les gérants attendent la consolidation des marchés actions

Renversement de tendance. Le Panel Actions ne croit plus à une poursuite de la montée des Bourses vers de nouveaux records. Aussi, les 18 gérants interrogés par L’Agefi du 19 au 27 avril ont majoritairement conservé leurs prévisions du mois dernier. Dans le passé, ils avaient pourtant l’habitude de répercuter la hausse des indices du mois précédent. Or, en avril, les gains ont été de 2,9% pour le Nikkei, de 2,3% pour le CAC 40, de 1,2% pour le S&P et de 1,05% pour l’Euro Stoxx 50.

Sur les indices européens, deux gestions, Oddo BHF AM et Swiss Life AM, ont réduit leurs objectifs à six mois comme à un an. Néanmoins, Lazard demeure le plus pessimiste, anticipant une chute de 23% de la place parisienne d’ici la fin de l’année, avec toujours un recul de 21% dans un an. A contrario, quelques panélistes ont relevé leurs objectifs, en particulier DPAM, plus fortement que les autres. Amplegest vise même les 8.000 points pour le CAC 40 dans douze mois, soit encore un gain de 7%. L’Euro Stoxx 50 progresserait d’autant. Pour sa part, le Panel Actions table sur un recul de 4% à six mois et de 2,4% à un an du CAC 40, et respectivement de 3,5% et de 1,1% de l’Euro Stoxx 50.

L’attentisme est encore plus fort sur la Bourse américaine, avec seulement cinq panélistes qui ont très légèrement remonté certains objectifs, et deux (Oddo BHF AM et Cholet Dupont Oudart) qui ont un peu abaissé leur cible à un an. Désormais, le Panel anticipe un recul de 4% du S&P 500 à six mois, limité à 2% six mois plus tard. Avec une amplitude à un an allant de -20% pour Lazard à +7% pour Amplegest.

La marché japonais devrait rester globalement stable, cédant 2,9% à six mois et seulement 0,6% à un an. Invesco notait récemment que la valorisation des actions japonaises ne reflète pas les avancées en termes de gouvernance, ni les perspectives de croissance des bénéfices. La valorisation du marché n’est que de 13 fois les prévisions de résultats pour 2023, contre 18 fois pour les Etats-Unis, rappelle la société de gestion. Or, elle estime que le Japon devrait afficher cette année l’une des croissances les plus dynamiques des économies développées.