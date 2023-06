Les gérants anticipent une stabilité des marchés actions sur un an

L’évolution des Bourses reste un mystère pour le panel Actions ! La progression des marchés actions en juin semble plus inquiéter que rassurer les gérants. Ils anticipent toujours une consolidation d’ici à la fin de l’année, et globalement un statu quo à horizon un an.

Sur les indices parisien et paneuropéen, les 19 gérants du panel Actions interrogés par L’Agefi du 20 au 29 juin restent très prudents à court terme. Carmignac a revu en forte baisse ses objectifs à six mois, tandis qu’OFI Invest AM les a fortement relevés. La moitié des gérants a opté pour le statu quo. Le panel anticipe un recul de 3,9% du CAC 40 d’ici à la fin de l’année, et de 4,1% de l’Euro Stoxx 50, alors que ces deux indices gagnent respectivement 14,6% et 16,1% depuis le début de l’année. A horizon un an, les gestions ont été plus nombreuses à rehausser leurs cibles et anticipent une stabilité sur le CAC 40 (+0,8%) et sur l’Euro Stoxx 50 (+0,6%), avec au mieux un rebond attendu de 7% par OFI Invest, et au pire une chute de 20% anticipée par Lazard.

La tenue du marché américain ne cesse de surprendre les panélistes, qui ont quasiment tous relevé leurs cibles à un an et majoritairement à six mois. Le S&P 500 devrait céder 4% en fin d’année, et rester stable sur un an. Lazard anticipe toujours une chute de 26% à six mois comme à un an, tandis que Raymond James anticipe un gain de 9% à six mois, et de 14% à un an. Seul panéliste à viser la barre des 5.000 points. Lazard rappelait récemment «l’effet d’optique de la tech américaine». Depuis le début de l’année, le S&P 500 a gagné 14,3%, mais seulement 2,5% si l’on retire les valeurs phares de la tech américaine (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia et Tesla). Ces sept valeurs se sont envolées de 81,6%. En dehors de ces sociétés, «le marché américain reste sans tendance depuis le début de l’année. En revanche, la hausse des marchés européens est plus homogène, sans effet de concentration semblable à ce que l’on observe sur les marchés américains», ajoute Lazard.

Pour rattraper leur retard, les panélistes ont aussi fortement relevé tous leurs objectifs sur le marché japonais. Ils tablent désormais sur une baisse de 2,5% du Nikkei à six mois et sur un statu quo (+0,3%) à un an. Les prévisions à douze mois vont de -21,5% pour Lazard à +7% pour Goldman Sachs.

La fin du semestre est aussi l’occasion de tirer un premier bilan. En début d’année, Carmignac, qui était alors le plus haussier, a le mieux anticipé l’évolution des quatre indices au premier semestre, même s’il reste en deçà du réalisé. Il est rejoint par Raymond James sur le S&P 500.

En remontant un an en arrière, Candriam avait exactement anticipé le niveau du CAC 40 actuel et était le plus proche sur l’Euro Stoxx 50 et sur le Nikkei. Là encore, il était le plus optimiste du panel. En revanche, il était trop ambitieux sur le marché américain. State Street GA s’est avéré le plus clairvoyant sur le S&P 500, suivi de près par Carmignac et Raymond James.