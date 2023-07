Les fintechs passent par la titrisation

Defacto, la fintech française spécialiste du financement quasi instantané aux PME, est la dernière en date. Le 12 juillet, elle a annoncé avoir créé un fonds commun de titrisation (FCT) pour refinancer son activité de financement à court terme – de 30 à 90 ou 120 jours – pour les petites entreprises : ces dernières subissent des délais de paiement étirés et ont souvent des besoins de financement à court terme urgents, sans possibilité de systèmes d’affacturage trop lourds à mettre en place. La société, qui se connecte aux places de marchés et peut analyser les risques et répondre très rapidement aux besoins des PME, se finançait depuis 2021 sur fonds propres et par emprunt. «Comme beaucoup d’autres, Defacto avait eu recours à un dispositif de financement intermédiaire - déjà avec l’investisseur Viola Credit - via l'émission d’obligations collatéralisées par les créances sur ses clients, explique Agathe Motte, avocate associée du cabinet Ashurst, qui a conseillé la structuration du FCT. Mais la titrisation permet d’adresser des besoins de refinancement plus importants en volume et à moindre coût, à condition de convaincre des investisseurs.»

Refinancements automatiques

Defacto apportera très régulièrement les prêts participatifs souscrits par les PME à l’actif du FCT, pour un montant pouvant aller jusqu’à 167 millions d’euros (50 au début). Citibank refinancera ce véhicule via un prêt senior au passif, prioritaire sur une tranche obligataire mezzanine souscrite par Viola Credit et par une tranche junior souscrite par Defacto au titre de l’obligation de rétention. La durée moyenne des financements octroyés par Defacto étant de 50 jours, le portefeuille de créances à l’actif sera renouvelé pendant un période de rechargement de deux ans, la durée d’engagement des investisseurs. «La mise en place du véhicule a nécessité d’encadrer les prêts éligibles à l’actif du fonds, et leur mode d’origination par connexion à des plateformes digitales connues (Malt, Pennylane, Qonto, etc.). La structuration a également imposé au gestionnaire du FCT (Equitis) de s’adapter aux contraintes spécifiques de cette activité, et de mettre en place des reportings appropriés à destination des investisseurs. Une organisation assez complexe, également pour la fintech. Mais une fois en place, c’est un mode de refinancement qui apporte une certaine pérennité dans la source de refinancement tout en préservant la flexibilité nécessaire à l’origination de ce type de créances digitales», poursuit Agathe Motte, évoquant les nouveaux développements espérés ailleurs en Europe par la fintech.

Le 6 juillet, Younited avait annoncé pouvoir céder jusqu’à 500 millions de crédits italiens à la consommation en ligne à une titrisation également financée par Citi. Une troisième opération de ce type, après celles de 2019 en France (156 millions) et de 2021 en Italie (300 millions), avec une orientation potentiellement un peu plus risquée et rentable. Et le 3 juillet, Silvr, une autre start-up spécialisée dans le financement à court terme des PME (Revenue Based Financing), avait annoncé pouvoir refinancer jusqu’à 200 millions (67 au début) de prêts via une titrisation soutenue par Citi comme investisseur senior et Channel Capital comme investisseur mezzanine. Là aussi une deuxième opération après les 112 millions refinancés en 2022 auprès de Smart Lenders.

En théorie, les technologies utilisées par ces fintechs permettent à la fois une meilleure sélectivité par l’analyse crédit et une meilleure diversification des risques, donc des taux de défauts très contenus. «Nous avions aussi accompagné Alma en octobre sur une deuxième titrisation de portefeuilles de créances digitales de paiement fractionné-différé (BNPL), cette fois pour 300 millions d’euros avec BNP Paribas comme investisseur senior», conclut Agathe Motte. De quoi illustrer la diversité possible des créances sous-jacentes auxquelles les investisseurs peuvent ainsi s’exposer.

