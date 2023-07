Les exportations chinoises chutent encore

Les exportations de la Chine ont diminué de 12,4% en glissement annuel en juin pour atteindre un montant total 285,32 milliards de dollars, ce qui constitue la plus forte baisse depuis février 2020, après une diminution de 7,5% en mai. Une situation pire que ce que prévoyaient les analystes (-9,5%) dans un contexte de ralentissement de la demande mondiale, a déclaré Lv Daliang, porte-parole de l’Administration générale des douanes lors d’une conférence de presse.

Les ventes chinoises ont notamment baissé pour l’aluminium brut et ses produits dérivés (-18,9%), les céréales (-36,4%) et les produits sidérurgiques (-0,6%). Mais elles ont augmenté pour les produits raffinés (40,8%) et les terres rares (17%) avec 5.009 tonnes métriques, un niveau plus élevé depuis mars 2020.

Parmi les principaux partenaires commerciaux, les exportations vers les Etats-Unis ont chuté de 23,7% par rapport à l’année précédente, tandis que celles vers l’Union européenne (UE) et vers l’Asie du Sud-Est ont diminué de 12,9% et 16,9%, respectivement. A l’inverse, les expéditions vers la Russie ont bondi de 91%. Pour le premier semestre de l’année, les exportations ont chuté de 3,2 % par rapport à la même période en 2022.

«Le ralentissement mondial de la demande de biens continuera de peser sur les exportations, a déclaré Zichun Huang, économiste chez Capital Economics. La bonne nouvelle est que le pire de la baisse de la demande étrangère est probablement déjà derrière nous.» Même si une nouvelle baisse des exportations reste possible, avant qu’elles ne touchent un creux vers la fin de l’année.

Importations également en baisse

Les importations se sont également contractées de 6,8%, une baisse plus prononcée que les 4% prévus et que les 4,5% du mois précédent. La diminution a particulièrement concerné les semi-conducteurs (-13,6% en juin après -15,3% en mai), signalant un appétit toujours limité des fabricants chinois pour les composants à réexporter sous forme de produits finis. La demande de matières premières a aussi montré des signes de faiblesse, avec -16,4% pour le cuivre par rapport à l’année précédente.

Les exportations représentant environ un cinquième de l’économie chinoise, et le secteur immobilier en difficulté environ un tiers, les perspectives d’une forte reprise de la Chine en 2023 ne cessent de s’assombrir. Après avoir dépassé les attentes au premier trimestre, l’économie chinoise fait désormais face à un ralentissement de sa production industrielle, alors que la faiblesse de la demande mondiale persiste. Malgré tout, la croissance pour le T2-2023 attendue ce lundi pourrait progresser de 7,3% grâce à un effet de base important par rapport au T2-2022 : les fermetures liées à la pandémie de covid à Shanghai et dans d’autres grandes villes avaient alors freiné la production.

Le gouvernement s’est fixé un objectif de croissance du PIB d’environ 5% pour cette année, après avoir largement raté celui de l’an dernier. Malgré les déclarations du Premier ministre chinois Li Qiang, entré en fonction en mars, en faveur de mesures politiques pour stimuler la demande intérieure et revigorer les marchés, la Chine ne prévoirait pas un soutien budgétaire si conséquent, faute de pouvoir le financer notamment. Le yuan a d’abord baissé en s’affichant à 7,17 face au dollar après la publication des données, avant de revenir à 7,16.

