L’Agefi : Vous anticipez une hausse significative seulement pour le S&P 500 à horizon un an. Pourquoi ?

Alexandre Hezez : Les résultats ont encore montré une certaine résilience y compris en Europe, même s’ils ont été plus mitigés. Le cocktail banque centrale agressive et croissance économique atone n’est pas du meilleur goût. Les perspectives d’un ralentissement économique refont surface alors que la BCE est en retard, mais elle n’a pas vraiment le choix. Le marché est trop complaisant avec un scénario de reflation qui n’anticipe pas le risque de stagflation. Les Etats-Unis sont à privilégier pour leur visibilité, tant en termes macro qu’en termes monétaires. L’IA et les relocalisations amèneront une croissance supérieure.

Pourquoi être plus prudent qu’avant l’été sur le marché japonais ?

La confiance des entreprises s’est améliorée. La BoJ reste accommodante, persuadée que l’inflation n’est pas ancrée. Nous pensons qu’elle devra se résoudre à modifier sa politique monétaire. Sa communication n’est plus très lisible et amènera de la volatilité. Sa devise devrait se réapprécier et affaiblir les perspectives des valeurs exportatrices. L’avantage que présentait le Japon en matière de diversification en Asie pourrait s’étioler compte-tenu du retournement du marché chinois et au vu des mesures de relance.

