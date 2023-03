Les Etats-Unis risqueraient un défaut de paiement dès juillet

Après les chiffres de l’emploi et de l’inflation en janvier, ce sont les ventes au détail d’un mois sur l’autre qui ont fait un bond inattendu et spectaculaire de 3% en janvier, selon les données publiées mercredi par le département du Commerce (US Census Bureau). Il s’agit de la plus forte augmentation depuis mars 2021, bien au-dessus des prévisions du marché d’une hausse mensuelle de 1,8%, après une baisse de 1,1% en décembre.