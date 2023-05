Les Etats paient le prix fort pour leur sécurité

A l’heure où, à Paris, le Parlement et le ministère des Armées discutent des grandes lignes de la prochaine loi de programmation militaire (LPM 2024-2030), à l’heure où Bruxelles dévoile sa feuille de route «en faveur de la production de munitions en Europe», la tendance ne fait plus de doute. Les dépenses militaires dans le monde sont nettement orientées à la hausse, conséquences de tensions croissante et de conflits, existants ou redoutés, plus nombreux. Les dépenses militaires ont totalisé 2.240 milliards de dollars en 2022, soit 2,2% du PIB mondial. La hausse atteint 6,5% en termes nominaux (3,7% en termes réels). Il s’agit du record historique enregistré par le SIPRI (Stockholm Peace Research Institute).

«Les dépenses ont même doublé depuis la fin des années 90, qui se caractérisaient par une détente générale », a précisé Diego Lopes da Silva, chercheur au SIPRI, lors de la présentation de l’édition 2022 de l’étude. Dix pays concentrent 75% des dépenses. Le budget américain, en croissance de 71 milliards de dollars sur un an à 877 milliards de dollars, est égal à la somme des budgets des dix pays suivants sur la liste (voir illustration).

Le déclenchement du conflit ukrainien explique pour l’essentiel la hausse des dépenses. Les budgets européens ont bondi de 13%, enregistrant la plus forte hausse depuis la fin de la guerre froide. L’Ukraine a consacré 44 milliards de dollars à sa défense en 2022 (+ 640%).

La tendance haussière se constate dans toutes les zones, et devrait se poursuivre à moyen et long terme. «Tous les pays ont fait des annonces, mais les programmes ne respectent pas le même calendrier. Pour certains, la hausse des dépenses n’interviendra qu’à partir de 2023», explique Diego Lopes da Silva.

A lire aussi:

En Asie, le Japon a présenté en 2022 un programme quinquennal doté de 315 milliards de dollars, destiné à faire face à la menace croissante que représentent la Chine et la Corée du nord dans la zone. Les dépenses militaires de l’Inde ont augmenté de 6% en un an. Au Moyen-Orient, les montants engagés par l’Arabie saoudite ont dépassé de 43% le budget prévu en 2022. Le royaume devrait augmenter son budget de près de 6% en 2023, pour atteindre 8% du PIB.

A l’occasion du sommet de Madrid, en juillet 2022, la majorité des pays membres de l’OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique Nord) s’est engagée à augmenter les budgets militaires afin de respecter la règle des 2% du PIB. Jusqu’alors, seulement neuf des 30 membres étaient en conformité avec cet engagement. En Europe, l’Allemagne, la France et les Pays-Bas devraient atteindre ce seuil d’ici à 2025. La Finlande, qui est officiellement devenue le 31ème membre de l’OTAN le 4 avril dernier, a entamé une politique d’équipement accélérée. Avec un budget en hausse de 20%, elle consacrera 2,25% de son PIB à la défense dès 2023. D’autres pays se sont fixé une échéance plus lointaine : 2029 dans le cas de l’Espagne, qui prévoit de doubler son budget actuel, pour atteindre 26 milliards de dollars.

L’Union européenne cherche également à améliorer sa coopération en matière de défense sur des sujets tels que la cybersécurité, la surveillance maritime, ou encore la gestion des approvisionnements. La création du Fonds européen de défense (FED), en 2021, relève de la même logique. Doté de près de 8 milliards d’euros pour la période 2021-2027, le FED a annoncé des engagements totalisant 3 milliards. Une évolution des statuts de la Banque européenne d’investissement, afin de l’autoriser à investir dans le secteur de la défense, est en discussion.