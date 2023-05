Les entreprises françaises font de la résistance

Le conflit russo-ukrainien, ses conséquences sur les cours des matières premières et leur répercussion en chaîne sur l’inflation et le pouvoir d’achat, ont pesé sur la dynamique entrepreneuriale française. Toutefois, « les entreprises françaises font preuve d’une résistance remarquable », estime Laurent Frelat, vice-président de Xerfi Specific.

Si les immatriculations de nouvelles entreprises en France reculent de 6,2% à plus de 573.000, elles restent de 24% supérieures au niveau de 2019, un très bon millésime, constate la cinquième édition du bilan national des entreprises réalisé par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et l’institut Xerfi Specific. Avec toutefois de fortes disparités sectorielles : -41% pour le transport et l’entreposage, -9% pour le commerce, mais +11% pour les conseils et services aux entreprises et +14% pour les autres activités tertiaires. La livraison à domicile et le e-commerce spécialisé demeurent très dynamiques. « 2022, n’a pas éteint le goût d’entreprendre », souligne Laurent Frelat. Les nouvelles entreprises sont créées principalement dans l’immobilier (21%), dans le commerce (17%), et dans les conseils et services aux entreprises (15%).

Protection de l’Etat

Le nombre d’entreprises radiées progresse à rythme plus modéré, de 11,6%, à 346.500, conséquence des difficultés croissantes de paiement et de trésorerie. Un niveau qui reste 25% au-dessus de celui de 2019. Majoritaires, les radiations volontaires sont en forte hausse (+20%). Un tiers des radiations suit une procédure collective (+9%). Procédures collectives qui restent toutefois en dessous de «la normale», grâce aux mécanismes de protection mis en place par l’Etat, qui ont protégé, voire consolidé la situation financière des entreprises, souligne Xerfi. Les radiations progressent surtout dans le transport (+33%). Mais 40% des radiations ont eu lieu dans le commerce et les activités immobilières.

Le nombre d’entreprises en difficulté bondit de 52%, mais par rapport à un niveau historiquement bas, tempère Xerfi. Ces 37.500 ouvertures de procédure collective restent 15% en dessous du niveau d’avant crise sanitaire. Les boulangeries-pâtisseries sont les plus concernées, avec les commerces de restauration proximité. Avec la construction, ces secteurs représentent 57% des procédures collectives. Globalement la situation financière des entreprises française est plus solide après la crise sanitaire qu’avant « la catastrophe annoncée, qui n’aura pas lieu », conclut Laurent Frelat.