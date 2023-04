Les défauts rattrapent les marchés frontières

Les marchés ne prêtent pas toujours qu’aux riches : les pays à faibles revenus, appelés pays frontières, ont pu profiter des faveurs des marchés pendant la période de taux bas qui a précédé la pandémie de Covid. La crise de 2020 a pourtant mis un coup d’arrêt aux investissements étrangers, avant que la remontée des taux et les besoins de refinancement ne transforment une situation compliquée en situation critique pour nombre de pays frontières.

Les écarts de taux restent élevés pour la dette de ces pays, à plus de 1.200 points de base (pb), contre environ 500 pb entre 2011 et 2020. La dette publique représente 56% du PIB, dépassant les 2.000 milliards de dollars, et les conditions de marché de l’an dernier ont limité les émissions : seulement 125 milliards de dette ont été émis sur les marchés en 2022, contre 180 milliards en 2021. S’y ajoute une situation de financement en nette dégradation : les réserves extérieures de ces pays ont chuté à une moyenne de quatre mois d’importations, contre environ cinq mois en septembre 2021. Résultat, le Fonds monétaire international (FMI) estime que 37 pays à faible revenus, sur les 69 que compte la catégorie, ont fait ou sont à risque de faire défaut.

Lenteur

Le sujet est d’autant plus saillant que les processus de renégociation de dette et de mise en place de plans de soutien du FMI se sont compliqués. «Les processus de restructuration sont devenus plus longs que par le passé, à quelques exceptions près (Liban, Argentine après 2001)», remarque Luc D’Hooge, responsable marchés obligataires émergents chez Vontobel. Le cadre commun, mis en place en 2020, n’a pas arrangé les choses, au contraire. «Lorsque le Ghana a annoncé rejoindre le cadre commun, les marchés ont sanctionné les titres du pays en anticipant un processus qui traînerait en longueur», souligne le responsable, qui précise aussi que le seul pays bénéficiaire du cadre commun est le Tchad. «Le cadre commun est davantage une aspiration à résoudre plus rapidement les processus de restructuration qu’une véritable solution pratique», résume Pierre Cailleteau, managing director chez Lazard. «Les renégociations de dettes sont aujourd’hui marquées par une meilleure volonté des créditeurs, dans un contexte général de lassitude, mais aussi la détermination à ne pas donner à la Chine de droit de veto sur le résultat des négociations».

L’arrivée de la Chine parmi les principaux créditeurs explique ces retards : non seulement les volumes prêtés sont opaques, ce qui complique la visibilité des autres créditeurs, mais le pays veut appliquer ses conditions à sa dette. Le pays argue, non sans raison, que les institutions multilatérales appliquent des conditions favorables aux prêteurs occidentaux. La présence d’autres prêteurs tiers, dont l’Arabie Saoudite qui commence à adopter une posture propre, pourra encore compliquer, à terme, le tableau.

Or, renégociation de dette et plans de soutien sont liés. Lorsqu’un accord au niveau de l’équipe du FMI (staff level agreement) est atteint sur les mesures à mettre en place et le volume d’aide attribuable par le Fonds, l’institution exige des assurances de financement des différents créditeurs au pays concerné. Ceux-ci ont donc dû s’entendre en amont sur leurs efforts de restructuration, mais peuvent aussi bloquer le processus en ne donnant pas d’assurances suffisantes, par exemple.

Dans les cas du Suriname, par exemple, ou de la Zambie, les assurances données par les prêteurs chinois n’ont pas été jugées suffisantes par le Fonds, qui n’a donc pas soumis l’accord au vote du conseil d’administration, sésame nécessaire pour déclencher son exécution. «Le Fonds peut alors recourir in extremis à sa politique de prêts aux pays en situations d’arriérés (lending into official arrears policy), et prêter aux pays concernés, même sans assurances suffisantes de l’ensemble des créditeurs, à condition que l’emprunteur ne conclue pas d’accord a posteriori à des conditions plus favorables avec les créanciers récalcitrants», détaille Pierre Cailleteau. Le Suriname ne peut, par exemple, pas conclure d’accord en des termes plus favorables avec la Chine qu’avec le reste des créditeurs concernés. Il a toutefois fallu huit mois pour que la situation se débloque. «Aujourd’hui, lorsque la Chine est minoritaire parmi les créanciers, les autres prêteurs peuvent s’entendre sans elle, en lui laissant la possibilité de les rattraper en cours de route. Lorsqu’elle est majoritaire, en revanche, il est plus difficile de lui faire accepter des règles du jeu à l'élaboration desquelles elle n’a pas participé», précise Pierre Cailleteau.

Table ronde

Dans ce contexte, la table ronde sur la dette souveraine mondiale, organisée par le FMI, se réunit à partir de la semaine prochaine, et sera l’occasion de soulever ces problématiques. «Il y a urgence à trouver une solution», résume Zouhoure Bousbih, stratégiste marchés émergents chez Ostrum AM. L’essentiel des échéances tombe en 2024, où plus de 30 milliards de dollars de dette devront être refinancées, dont 12,4 milliards en devises dures (contre 3 milliards sur le reste de l’année 2023).

«L’idée de cette réunion est de déterminer quels grands thèmes, qui reviennent fréquemment dans les renégociations, pourront être traités de manière générique pour accélérer ensuite les processus», explique Pierre Cailleteau. La principale question sera celle de la comparabilité de traitement - quelle équité entre des dettes détenues par des acteurs privés et de l’aide au développement à taux très bas, par exemple. Pour technique que puisse sembler le sujet, «la Chine n’est pas très collaborative et veut que sa dette soit traitée avec davantage de séniorité que la dette privée - alors que les taux exigés ne sont pas très confessionnels mais plutôt comparables à ceux des acteurs privés et que les prêts s’assortissent de conditions parfois opaques», pointe ainsi Luc D’Hooge.

Reste à voir si les débats aboutiront. «Aujourd’hui, les pays frontières sont pris en otage entre Etats-Unis et Chine, conclut Zouhoure Bousbih. Chacune des deux parties a toutefois intérêt à éviter une crise de la dette : les Etats-Unis, pour réaffirmer leur leadership mondial et concurrencer la Chine ; la Chine, pour s’affirmer sur la scène mondiale et éviter des défauts en série qui affaibliraient ses banques».

En attendant que Chine et Etats-Unis s’accordent, les pays frontières continueront de payer le coût des postures politiques.