Les coûts de financement s’envolent sur le marché primaire obligataire euro

Au premier semestre 2022, le marché primaire obligataire corporate en euros s’est remis à fonctionner sur tous ses moteurs. L’ensemble des segments ont repris leur activité, même si certaines opérations sont encore aujourd’hui compliquées : investment grade (IG) senior, hybrides corporate, high yield (HY), non noté, maturités au-delà de 20 ans… Mais avec un changement majeur par rapport à ces dernières années: un coût de financement trois à quatre fois plus élevé.

«Nous avons retrouvé un rythme d’émissions normal, relève Blaise Bourdy, responsable origination DCM pour les entreprises chez Société Générale CIB, 2023 est une année de rattrapage.» Après le creux de 2022, le volume d’émissions est en nette progression, de 25% par rapport à la même période l’an dernier, à 208 milliards d’euros pour les segments IG et HY. Pour les entreprises françaises, le volume est en hausse d’un tiers, à 36,2 milliards, selon les données compilées par SG CIB. Pour les seuls émetteurs IG, Crédit Agricole CIB relève 180 milliards d’euros de nouvelles émissions sur les six premiers mois de l’année, en hausse de 15% par rapport au premier semestre 2022. «Nous avons eu plusieurs temps sur le marché en ce début d’année, note Xavier Beurtheret, responsable Europe corporate DCM origination chez CA CIB. Une forte activité entre janvier et mi-février, puis un coup d’arrêt avec les problèmes sur les banques régionales américaines et Credit Suisse en Europe, avant un net rebond en mai avec 50 milliards d’euros d’émissions.»

En juin, la première quinzaine a été dans cette droite ligne mais la deuxième partie du mois a été plus difficile, avec le report d’une opération (la holding allemande Franz Haniel) et une émission de Porsche non couverte par la demande, ce qui est rare, tandis que A1 Towers Holding a dû raccourcir la maturité d’une émission de 7 ans à 5 ans. Les émissions ESG (environnement, social et gouvernance), dont la part dans les transactions obligataires n’a cessé de progresser ces dernières années, ont marqué le pas au premier semestre.

La liquidité sur le marché reste soutenue, avec 11 émissions dépassant 2 milliards d’euros sur la période, et avec notamment de nombreuses transactions d’entreprises américaines. «La dynamique du marché répond à la problématique de beaucoup d’investisseurs de trouver du papier d’émetteurs sur lesquels ils veulent investir», souligne le banquier de SG CIB. Le marché n’avait pas connu de tels rendements depuis des années, à 4% pour l’IG et 8% pour le HY.

Le marché HY retrouve ses niveaux d’émissions de 2019, à 25 milliards d’euros. «Le HY a certes repris mais les volumes restent faibles et concentrés sur les émetteurs BB», nuance néanmoins Blaise Bourdy. Les facteurs techniques soutiennent le marché avec un offre nette négative. «Il y a de l’appétit mais les investisseurs sont disciplinés concernant les prix proposés et ne viennent pas si les émissions sont trop serrées», note Pierre-François Martineau, responsable origination high yield Europe chez CA CIB. Un marché jugé fragile par Blaise Bourdy, non seulement car les opérateurs sont prudents, mais aussi parce que les coûts de financement élevés avec des coupons atteignant jusqu’à 10%-12% freinent certains émetteurs. L’environnement n’est en outre pas très favorable aux émetteurs HY, avec la récession qui se profile en toile de fond. Certains émetteurs pourraient en effet attendre de meilleures conditions pour émettre. Pierre-François Martineau n’est toutefois pas inquiet sur la capacité des émetteurs à étendre leurs maturités au call (option de remboursement). «Certains dossiers seront plus difficiles mais le marché l’intègre déjà dans les prix», poursuit le banquier.

Nouvel environnement de taux

Les émetteurs font en effet face à un nouvel environnement de taux. «Cela change la donne, souligne Xavier Beurtheret. Les coupons ont été multipliés par trois ou plus.» C’est le cas par exemple de Wendel, qui avait émis à 1,426% en rendement en janvier 2022 (maturité 12 ans) et a dû consentir, cette année, 4,602% sur une maturité plus courte (7 ans). Un effet de taux mais aussi d’écartement de spread (de 100 à 160 points de base pour Wendel). JCDecaux a vu son coupon passer de 1,7% à 5%.

Blaise Bourdy anticipe un marché assez dynamique en septembre, avec des refinancements d’hybrides et des quelques opérations de fusions-acquisitions annoncées ces derniers mois. Mais après un premier semestre très actif, le second pourrait être dans l’ensemble plus faible. Chez CA CIB, on estime que le marché a déjà réalisé deux tiers des volumes de l’année. «Il y a eu beaucoup d’anticipation de refinancement et il y a peu d’activité de fusions-acquisitions pour entretenir le flux d’émissions», estime Xavier Beurtheret, pour qui la période pourrait aussi être plus volatile sur les taux et les spreads, ce qui rendra plus prudents investisseurs et émetteurs. CA CIB anticipe 285 milliards d’euros d’émissions IG sur l’année. SG CIB prévoit 360 milliards sur les segments IG et HY.