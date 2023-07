Les cours du blé et du maïs entrent dans une période de forte volatilité

Depuis le 18 juillet, la mise en pause, par la Russie, du corridor céréalier entre trois ports ukrainiens de la mer Noire et la Turquie, n’était que le premier mouvement d’un nouvel épisode dans le conflit.

Sitôt l’accord caduc, la Russie a bombardé les infrastructures portuaires autour d’Odessa. Tout navire transitant désormais dans la zone auparavant préservée peut potentiellement être considéré comme une cible militaire. Les autorités ukrainiennes accusent Moscou d’avoir détruit plusieurs milliers de tonnes de stocks de produits agricoles. Des navires auraient été saisis. «La Russie, pour la quatrième journée consécutive, a frappé les ports ukrainiens de la mer Noire à Odessa, Chornomorsk et Mykolaïv avec des missiles et des drones, détruisant des infrastructures portuaires critiques, des installations et des approvisionnements en céréales», a confirmé Rosemary DiCarlo, la sous-secrétaire générale des Nations unies à la sortie d’une réunion du conseil de sécurité consacrée à la question ukrainienne.

En réponse à la menace russe, l’armée ukrainienne ne s’interdit plus de «neutraliser» tout navire voyageant vers les ports russes ou les ports ukrainiens occupés par la Russie à partir du 21 juillet. Cette escalade fait craindre aux Nations unies une nouvelle flambée des prix qui serait particulièrement préjudiciable aux pays pauvres.

Itinéraires alternatifs

Depuis le début de la semaine, les cours du maïs et du blé sont entrés dans une phase de volatilité. Après trois jours en forte hausse, les contrats à terme, à Chicago comme à Paris, étaient orientés à la hausse le 21 juillet : à 18h le contrat de blé Euronext perdait ainsi 8,5 euros par rapport à la veille, à 247,5 euros la tonne, tandis que le maïs affichait une baisse de 6 euros par tonne à 243 euros. Malgré les perturbations et les pertes générées par ces bombardements, le risque d’une pénurie alimentaire mondiale n’est pas à craindre. La Chine a rappelé qu’elle disposait de stocks de blé suffisants, couvrant ses besoins pour une année. A court terme, se pose la question de la livraison des commandes. Il y a un an, l’Egypte avait dû annuler une commande de 240.000 tonnes de blé qui restaient immobilisées dans les ports ukrainiens, pour se rabattre, à prix fort, auprès d’autres fournisseurs.

La capacité de l’Ukraine à emprunter des itinéraires maritimes alternatifs – par exemple, le port roumain de Constanta sur la mer Noire – ou d’autres modes de transport, sera déterminante. La Berd (Banque européenne pour la reconstruction et le développement), a accordé au mois de juin dernier un financement de 200 millions d’euros afin d’améliorer la connexion du réseau ferroviaire ukrainien avec les voies de l’Union européenne, mais ce chantier devrait s’étaler sur plusieurs années.