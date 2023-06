Les commandes à l’industrie subissent un repli surprise en Allemagne

Les commandes industrielles allemandes ont chuté de manière inattendue en avril, selon les données de l’office fédéral des statistiques publiées mardi.

Les commandes industrielles ont baissé de 0,4% par rapport au mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières et calendaires. Un sondage Reuters auprès des analystes prédisait une augmentation de 3%.

En excluant les commandes de grande taille, il y a eu une augmentation de 1,4% en avril par rapport au mois précédent.

L’office des statistiques a révisé le chiffre pour le mois de mars à une baisse de 10,9 % sur le mois, contre un repli de 10,7 % précédemment.

Les nouvelles commandes sont très faibles alors que le carnet de commandes reste élevé, a déclaré Holger Schmieding, économiste en chef chez Berenberg, à Reuters.

En glissement annuel, les commandes industrielles ont baissé de 9,9% en avril.

Hausse dans les véhicules à moteur

«Les entreprises continueront à produire, mais les nouvelles commandes ne sont pas aussi nombreuses que d’habitude, et il n’y a donc aucune raison d’augmenter la production», a déclaré M. Schmieding.

Les commandes nationales ont augmenté de 1,6%, tandis que les commandes étrangères ont diminué de 1,8% par rapport au mois précédent, selon les données de l’office des statistiques.

De grandes différences ont été observées entre les secteurs. Alors que les secteurs de la fabrication de machines et d'équipements et de la construction de véhicules divers (navires, trains, avions) ont enregistré une baisse des commandes, les secteurs des équipements électriques et de la fabrication de véhicules à moteur ont connu une hausse.

(Avec Reuters)