Les Brics veulent grossir pour peser

Les Brics vont-ils ne plus être seulement les Brics ? Ce groupe réunissant cinq des plus importantes économies émergentes (Brésil, Russie, Inde, Chine depuis 2009 auxquels s’est ajoutée l’Afrique du sud depuis 2011), et reprenant l’acronyme marketing inventé en 2001 par Goldman Sachs pour promouvoir ses stratégies d’investissement sur ces économies à fort potentiel de croissance, pourrait trouver un deuxième souffle dans un élargissement à d’autres pays.

A l’image des Brics, d’autres pays cherchent également une alternative au système financier mondial actuel, mais aussi une voix qui les représentera au sein des institutions internationales, qu’ils estiment dominées par les puissances occidentales.

Pour les Brics, un élargissement est aussi une façon de relancer un groupe hétérogène qui peine à émerger comme une alternative géopolitique, malgré son poids économique et démographique, avec près d’un quart du produit intérieur brut (PIB) mondial, près de 20% des échanges mondiaux et quatre habitants sur dix sur la planète.

La question de l'élargissement...

La question de l’élargissement du groupe, qui ne s’est agrandi depuis son origine qu’avec l’intégration de l’Afrique du sud (même si des pays comme l’Egypte sont entrés au capital de sa banque de développement, la New Development Bank, NDB), sera l’un des principaux sujets des débats lors de son 15ᵉ forum annuel. CElui-ci se tiendra à Johannesburg, en Afrique du sud (qui en exerce la présidence), à partir du 22 août, pour trois jours. Preuve de l’importance de ce sommet, Emmanuel Macron avait demandé à être invité, mais n’a pas été convié.

Sur les 69 pays invités, une quarantaine de chefs d’Etat ou de gouvernements ont confirmé leur présence, dont le président russe Vladimir Poutine en visioconférence et son homologue chinois Xi Jinping. Ils pourraient être, en définitive, une cinquantaine, a indiqué à Bloomberg Anil Sooklal, ambassadeur sud-africain auprès de l’organisation. «Je pense qu’il y a un consensus général sur le fait que les Brics doivent s’étendre, a-t-il affirmé. Nous avons élaboré des règles de procédure et des critères.» Mi-août, 23 pays avaient formellement approché les pays des Brics pour en devenir membres à part en entière, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine, tandis qu’une vingtaine d’autres s’étaient renseignés pour le devenir. L’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, l’Iran, l’Algérie ou l’Argentine font partie de ces pays intéressés par ce partenariat.

...divise jusque dans ses membres

Le mois dernier, l’ambassadeur sud-africain avait regretté la domination dans l’architecture mondiale actuelle de quelques hégémonies. Une domination qui continue de marginaliser les pays en développement, selon lui, précisant à Bloomberg que le groupe vise à promouvoir les intérêts des pays en développement, mais n’est en concurrence avec aucun autre bloc. «Il y a un récit malheureux en cours d'élaboration selon lequel les Brics sont anti-occidentaux, que les Brics ont été créés pour concurrencer le G7 ou les pays du nord et c’est incorrect. Ce que nous cherchons, c’est de faire avancer l’agenda des pays du sud et de construire une architecture mondiale plus inclusive, représentative, juste et équitable.»

Mais tous les membres des Brics ne sont pas partisans d’un élargissement. «L’accent a tendance à être mis sur les pays qui ont déjà rejoint la NDB parrainée par les Brics, relèvent les économistes d’ING. Il s’agit notamment de pays tels que les Émirats arabes unis, l'Égypte et le Bangladesh. Les partisans d’un changement accéléré soutiennent que certains des principaux exportateurs de pétrole comme l’Arabie saoudite, l’Iran et le Nigéria pourraient également être inclus. Les experts préviennent toutefois que les frictions entre la Chine - partisane de l’expansion - et l’Inde, plus réticente, rendent le sujet très incertain.»

Dédollarisation

L’intérêt des autres pays pour ce bloc s’est accentué après le début de la guerre en Ukraine et la mise en place de sanctions internationales. «La guerre en Ukraine et le gel des réserves de change russes en 2022 ont suscité de nombreuses discussions sur la ‘militarisation’ du dollar, l'éclatement des blocs géopolitiques et, finalement, le déclin ‘inexorable’ de l’utilisation du dollar - ou ‘dédollarisation’», rappellent les économistes d’ING.

L’autre grand sujet de discussion durant le forum sera une plus grande utilisation des monnaies des membres du groupe dans le cadre de leurs échanges commerciaux. Cela devrait passer par le développement d’un système de paiement commun. Un tiers des prêts accordés par la NDB devraient être dans ces monnaies d’ici à 2026. Le projet de monnaie commune sera également à l’ordre du jour avec des discussions pour constituer un comité technique pour en évaluer les possibilités, même si la directrice financière de la banque de développement avait affirmé début juillet qu’il n’y avait pas de projet imminent à ce sujet. Anil Sooklal a précisé que l’ambition des Brics n’était pas de supplanter le dollar : «Il n’y a aucun point sur la dédollarisation à l’ordre du jour. Les Brics n’appellent pas à la dédollarisation. Le dollar continuera d'être une monnaie mondiale majeure - c’est une réalité.» La dirigeante de la NDB évoque, elle, un plan à moyen-long terme.

Mais l’élargissement à d’autres pays et l’accroissement des échanges en devise locale entre membres sont deux briques importantes dans cet objectif de moyen-long terme. «La raison pour laquelle cela est important pour le débat sur la dédollarisation est que la vitesse d’expansion des Brics pourrait bien déterminer la vitesse à laquelle ce bloc adopte des systèmes commerciaux et financiers en dehors de la sphère du dollar», juge-t-on chez ING. Mais avant tout, les Brics doivent relancer une initiative qui a jusque-là peiné à imposer son influence géopolitique.

A lire aussi: