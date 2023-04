Les banques s’associent à leur tour à la future base de données boursières consolidée

Après les Bourses européennes le 16 février, c’est au tour des banques d’annoncer une mobilisation commune pour présenter une candidature comme opérateur de la base de données consolidée (consolidated tape, CT) sur les actions prévue par la révision de MIF 2.

Conseillées par le cabinet Adamantia sur ce projet, Barclays, BlackRock, Crédit Agricole CIB, DWS, Natixis IM, Société Générale et UniCredit ont annoncé mercredi «leur intention d’explorer conjointement la mise en place d’une consolidated tape européenne sur les actions (et ETF, exchange traded funds) en temps réel pré- et post-négociation».

Pour rappel, alors que la réglementation sur les marchés d’instruments financiers MIF 2 (MiFIR/MiFID) n’avait pas réussi à améliorer la transparence des marchés en 2018, la révision, en cours de trilogue auprès des colégislateurs (Parlement et Conseil de l’Union européenne en particulier), doit créer des CT post-trade pour les actions, les obligations et les dérivés, mais également pre-trade pour la première catégorie, actions et ETF.

En toile de fond figurent de lourds enjeux autour de la transparence dans la formation des prix. Depuis trois ans se livre une «bataille» entre Bourses et banques autour du coût des données, alors que l’élargissement proposé par le Parlement de la base post-trade actions en «temps quasi-réel» à une vision permanente des cinq premiers niveaux de prix pre-trade ferait perdre d’importants revenus aux premières puisqu’elles devraient transmettre ces données gratuitement à la CT.

L’initiative du «Groupe» de banques fait suite à une étude de faisabilité menée en 2022 par Adamantia estimant que «la condition sine qua non d’une base de données viable» - adoptée par toute l’industrie - et «accessible» - à tous les investisseurs à un prix raisonnable - serait «d’inclure des données pré-négociation complètes en temps réel dès le départ». A cet égard, les institutions financières concernées soutiennent pleinement la proposition présentée en mars par le Parlement, proposition très critiquée sur ces points par les Bourses.

Main tendue ?

Le «Groupe» se concentrera désormais sur l’évaluation de la technologie et du fournisseur les mieux positionnés pour ce service. Il a déjà approché plusieurs partenaires industriels potentiels, même l’initiative des Bourses annoncée en février, pour explorer la possibilité de collaborer à ce projet. «A ce stade, l’objectif est de voir dans quelle mesure les Exchanges sont prêts à ouvrir leur initiative aux participants de marché et à les inclure dans la gouvernance de la base pour en faire un projet ‘pour l’industrie, par l’industrie’. Le ‘Groupe’ reste ouvert à la discussion avec tout prestataire désireux de proposer une solution technique de CT pré-négociation en temps réel adaptée et efficace», indique Antoine Pertriaux, associé d’Adamantia, à propos de cette invitation à tous les acteurs souhaitant une initiative commune…

