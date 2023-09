Les actions sont vulnérables au ralentissement économique

Le moment de vérité approcherait-il pour les actions ? Septembre a été leur pire mois cette année. Elles terminent le troisième trimestre là où elles l’avaient commencé après avoir perdu au cours des deux derniers mois l’ensemble de leurs gains du début de la période. Si Wall Street ne fait plus rien depuis juin, les actions européennes sont, elles, revenues à leur niveau de mars.

En dépit de cela, les places boursières continuent d’afficher de confortables gains depuis le début de l’année : +10% pour l’Euro Stoxx 50, +12% pour le S&P 500 (même si la version équipondérée est désormais dans le rouge, reflétant la concentration de la hausse) et +26% pour le Nasdaq. «Pendant la majeure partie de cette année, les actions ont pu rebondir malgré la hausse des taux, car la croissance et les attentes en matière de bénéfices ont également été révisées à la hausse», souligne Emmanuel Cau, stratégiste actions chez Barclays. Cette résilience donne lieu à des révisions parfois à deux chiffres, à contre-courant de la perspective d’un fort ralentissement de l’économie du fait de la hausse spectaculaire des taux, voire d’une récession.

Changement de cap

«Pour le moment, le moteur des marchés est l’évolution du taux à 10 ans américain, mais à partir de 2024, ce sera la question de la fin du cycle qui les guidera», avertit Olivier Raingeard, directeur des investissements chez Neuflize OBC qui note que ce qui fait basculer les marchés dans une dynamique baissière, c’est l’économie, la récession. Le ralentissement économique en cours, notamment en Europe, va rapidement poser la question de la croissance bénéficiaire et de la soutenabilité des prévisions pour l’an prochain.

Il existe une corrélation forte entre les indices PMI, qui sont aujourd’hui en territoire de contraction, et la croissance des bénéfices, dont l’évolution des actions est dépendante. Cette relation entre PMI et croissance bénéficiaire est un peu moins forte pour la zone euro, car les entreprises sont davantage exportatrices et peuvent se révéler un peu plus sensibles aux évolutions dans d’autres régions que dans la zone euro. Aux Etats-Unis, les entreprises sont plus domestiques et leurs bénéfices réagissent davantage à l’économie américaine, dont les évolutions sont mesurées par les indices locaux. «Le rebond des actions semble aligné sur les révisions bénéficiaires positives, et ce, malgré la baisse des indicateurs d’activité et des PMI», ajoute Emmanuel Cau. Ce dernier pointe un écart inhabituellement élevé entre la performance des actions par rapport aux obligations, très positive cette année, en Europe, par exemple, et les indicateurs avancés du type PMI ou indice Ifo du climat des affaires en Allemagne.

«Les indices boursiers s'étant pour l’essentiel réalignés sur les bénéfices, et le consensus tablant sur une croissance élevée à un chiffre ou deux chiffres l’année prochaine, la place pour les surprises positives nous semble limitée», affirme le stratégiste. Si à long terme, la performance des actions dépend de leur valorisation relative par rapport aux obligations (prime de risque actions), à court terme, elle dépend surtout de l’évolution des bénéfices. Avec une croissance économique inférieure à la tendance de long terme l’an prochain et une inflation en baisse, le risque de déception sur les bénéfices n’est plus très loin.

