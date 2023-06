Les actions européennes applaudissent l’accord sur la dette américaine

Les places boursières européennes saluent vendredi l’adoption par le Sénat américain du report du plafond de la dette, évitant un défaut des Etats-Unis, tandis que les rendements des emprunts d’Etat américains se stabilisent sur les marchés de taux.

Vers 10h30, l’indice Euro Stoxx 50 progressait de 0,9%. A Paris, le CAC 40 gagnait égalementt 0,9%, à 7.205 points, tandis que le Dax 40 avançait de 0,85% à la Bourse de Francfort. Jeudi, Wall Street avait déjà rebondi après la nouvelle. «Les marchés ont retrouvé leur équilibre au cours des dernières 24 heures, le S&P 500 (+0,99%) clôturant à un plus haut de neuf mois, note Jim Reid, stratégiste chez Deutsche Bank. Cela a été motivé par plusieurs facteurs, notamment l’adoption de l’accord sur le plafond de la dette par le Congrès.»

Après la Chambre des représentants mercredi, le Sénat américain, où les démocrates du président Joe Biden disposent d’une majorité étroite, a donné son feu vert, avec 63 voix contre 36, au projet de loi prévoyant la suspension temporaire du plafond de la dette des Etats-Unis. Le président américain a dit qu’il le promulguerait rapidement.

L’inflation en soutien

Cet accord prévoit la suspension du plafond de la dette américaine jusqu’au 1er janvier 2025, soit après l'élection présidentielle de novembre 2024. Il fixe aussi une limite sur les dépenses publiques l’an prochain et en 2025.

La perspective que la Fed puisse suspendre ses hausses de taux lors de la prochaine réunion, ainsi que d’autres signes indiquant que l’inflation continue de baisser ont également soutenu la tendance à Wall Street mercredi. «Le mois de juin a démarré avec un rallye décent entre les actifs, avec également les obligations souveraines et les matières premières, après une performance assez difficile en mai», souligne le stratégiste de DB.

Sur les marchés de taux, les rendements moyen et long terme des emprunts d’Etat américains se stabilisent. Le taux 10 ans évolue à 3,61%, le 5 ans à 3,70% et le 2 ans à 4,33%. Les rendements à court terme sont plus volatils avec des écartements marqués à court terme, les investisseurs anticipant une hausse des émissions de dette. Les taux 3 mois et 6 mois s’écartent de 9 points de base, à 5,48% et 5,43% respectivement.

L’inflation dans la zone euro en mai, publiée jeudi, des prix du gaz à un plus bas de 2 ans en Europe, une publication décevante de l’indice ISM manufacturier aux Etats-Unis (dont sa composante prix) ainsi que des commentaires jugés moins restrictifs de la part de membres de la Fed comme le très hawkish président de la Fed de St Louis James Bullard ont modifié le sentiment du marché sur les prochains pas de la Fed et permis un resserrement des taux. La probabilité d’une hausse en juin est retombée à 23% (contre 69% il y a une semaine).



En attendant l’emploi américain

«Le prochain test pour les marchés sera aujourd’hui avec le rapport sur l’emploi américain de mai», avertit Jim Reid. C’est l’un des principaux indicateurs publiés avant la réunion de la Fed le 14 juin. «Les marchés ont été constamment surpris par ce rapport au cours des derniers mois, et les 13 derniers mois consécutifs ont tous vu la publication initiale de la masse salariale non agricole dépasser les prévisions du consensus de Bloomberg, poursuit le stratégiste. Nos économistes tablent sur une augmentation de 200.000 des créations d’emplois (contre 195.000 pour le consensus) et une augmentation du taux de chômage d’un dixième à 3,5%, après avoir atteint un creux de 53 ans de 3,39 % le mois dernier.»

Sur les marchés futures, les contrats sur l’indice S&P 500 anticipent une ouverture en hausse de 0,35%. Mais tout dépendra des chiffres de l’emploi publiés à 14h30.

