Les actifs risqués sont sous l’épée de Damoclès de la dette américaine

La menace d’un défaut des Etats-Unis n’a jamais été aussi forte depuis 2011, quand l’opposition entre la Maison-Blanche et le Congrès avait atteint un paroxysme et provoqué la perte de la note AAA par les Etats-Unis. Pour l’heure, les négociations se poursuivent, sur une réduction des dépenses publiques, notamment les subventions accordées dans le cadre de l’Inflation Reduction Act, pour éviter un accident début juin, selon Janet Yellen, la secrétaire d’Etat au Trésor américain, ou début août, selon la plupart des observateurs.

«L’absence de progrès sur le plafond de la dette aux Etats-Unis pourrait rendre à nouveau les marchés nerveux», relèvent les stratégistes de Société Générale CIB. Mais sur les marchés, si le credit default swap (CDS) à 1 an des Etats-Unis se maintient à un niveau historiquement haut proche de 180 pb. A titre de comparaison, le CDS 1 an de la Colombie, pourtant pas le pays le moins risqué du monde, n’est que de... 103 pb, relève Philippe Uzan, responsable de la gestion chez iMGlobal Partners. Sur les Etats-Unis, les investisseurs privilégient l’échéance de mai des titres court terme dont le rendement de 3,5% est bien inférieur au rendement des échéances suivantes (juin, juillet et août) aux alentours de 5%, les actions semblent pour l’heure ignorer le risque. L’indice S&P est quasi stable depuis mi-avril, moment où le CDS 1 an a nettement rebondi alors que les discussions entre la présidence et le Congrès semblaient s’enliser.

Ecartement du crédit

Sur le marché du crédit, le ralentissement de l’économie a pesé sur la tendance, mais les questions autour du plafond de la dette ont également affecté la classe d’actifs. Depuis mi-avril, le spread investment grade s’est écarté de 10 pb à 145 pb et de plus de 40 pb sur le high yield à 480 pb. Pour Karthik Nagalingam, stratégiste crédit US chez Deutsche Bank, les négociations à venir sont le plus grand risque sur ses perspectives de spreads, qui ne prévoient qu’un léger écartement par rapport aux niveaux actuels. «La rétrogradation du rating des Etats-Unis en 2011 avait été suivie d’un important l'élargissement des spreads sur le marché dollar», rappelle Karthik Nagalingam qui estime que la volatilité pourrait être encore plus importante cette fois alors que le cycle de crédit américain est plus fragile qu’en 2011. A l’époque, le bilan de la Fed était en baisse, comme aujourd’hui, contrairement à 2013, une autre phase de stress sur la dette américaine, mais sans doute compensée par un environnement économique favorable et les programmes de rachat d’actifs de la Fed.

«Il apparaît désormais que le risque politique pourrait accroître la prime de risque crédit même en dehors d’une récession», juge le stratégiste de Deutsche Bank. Mais un défaut aurait des conséquences sur l’emploi et la croissance, la réduction des dépenses publiques et une chute de confiance des entreprises et des ménages pesant sur l’économie. Avec un risque plus élevé de défaillance d’entreprises. En 2011, les spreads high yield avaient fortement augmenté, surtout en réaction à la dégradation de la notation des Etats-Unis. Alors qu’ils se situaient à 525 pb, ils s’étaient écartés de 250 pb, même après que la situation a été résolue, contrairement aux autres périodes de stress sur la dette américaine. L’investment grade avait suivi une trajectoire similaire, le spread s’écartant de 100 pb, à 250 pb. Le marché actions n’avait pas non plus échappé à une correction.

A lire aussi: