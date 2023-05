L’Equateur mise sur la biodiversité pour restructurer sa dette

La biodiversité passe aussi par les allégements de dette de certains pays émergents, qui bénéficient d’une nature riche, source potentielle de développement mais qui doit être préservée. Mi-mai, l’Equateur a bouclé la plus importante opération d’échange de dette (debt to nature swap) contre l’engagement de consacrer une partie de l’économie de coût de financement générée pour investir dans la préservation des fonds marins et de l’environnement des îles Galapagos. Les Seychelles ou Belize ont déjà réalisé ce type d’échange de dette décotée contre de nouvelles obligations, appelées blue bonds.

Avec un échange portant sur 1,6 milliard d’obligations contre l’émission de 656 millions de dollars de dette nouvelle, l’opération menée par l’Equateur est la plus importante à ce jour. Elle était préparée depuis plus d’un an. Les difficultés du président équatorien, Guillermo Lasso, qui a récemment dissous le Parlement, qui le menaçait d’une procédure de destitution, mais aussi le sauvetage par UBS de Credit Suisse, banque ayant arrangé et structuré cette transaction, semblent avoir accéléré sa finalisation. La décote plus importante des emprunts de l’Etat équatorien a rendu cet échange encore plus intéressant économiquement. In fine, ce pays situé dans le nord-ouest de l’Amérique du Sud, entre la Colombie et le Pérou, qui est l’un des plus pauvres de la région, va économiser 1,13 milliard de dollars en coûts de financement (décote sur les dettes existantes et économie sur le service de la dette), a indiqué le gouvernement équatorien.

Concrètement, Credit Suisse a racheté les 1,6 milliard de dollars de dette existante en valeur faciale avec des décotes comprises entre 35,5% et 53,25% (40% en moyenne), pour 644 millions. Trois échéances (2030, 2035 et 2040) étaient concernées. Pour refinancer ce prêt, la banque a émis une «obligation bleue», liée aux objectifs de préservation de la diversité dans la réserve naturelle des Galapagos, d’un montant de 656 millions, à échéance 2041. Le montant initialement projeté était de 800 millions, mais réduit en raison des plus fortes décotes. Le fonds de pension suédois Alecta serait l’un des principaux créanciers, selon Bloomberg. Il avait déjà participé à l’opération menée par Belize.

Les nouvelles obligations émises pour financer le type d’échange sont en général en partie garanties. L’opération réalisée par l’Equateur va plus loin que les précédentes offres car, non seulement, une partie de l’opération est garantie par l’Inter-American Development Bank, à hauteur de 85 millions de dollars (pour les premiers coupons), mais elle bénéficie aussi d’une assurance sur les risques politiques, à hauteur de 656 millions, octroyée par United States International Development Finance Corporation, ce qui une première. Par ailleurs, 11 compagnies d’assurances réassurent l’émission pour la moitié. Cette structuration permet à cette «obligation bleue» d’obtenir une note de crédit Aa2 par Moody’s, largement au-dessus de celle du pays (Caa3, proche du défaut).

Coût réduit

Cela permet aussi d’avoir un coût réduit de 6,975% par an après prise en compte du coût des garanties. Après prise en compte des engagements de préservation naturelle, à 11%, le coût total reste inférieur au coût de la dette équatorienne (20% en cas d’émission aujourd’hui). Une partie des économies réalisées sera réinjectée chaque année dans des projets de préservation marine dans l’archipel des Galapagos, qui est au large de l’Equateur et compte près de 1.000 kilomètres de côte, avec une faune unique. Au total, le pays va consacrer 323 millions, soit 18 millions par an, répartis entre environ 12 millions d’injection directe dans des projets et 5 millions dans un fonds (le Galapagos Life Fund, piloté par Pew Charitable Trust et Dona Bertarelli) sur plus de dix-huit ans. A cela pourraient s’ajouter 100 millions supplémentaires d’ici à 2041 issus des rendements produits par le fonds et de donations.

Même si cette opération de debt to nature swap est la plus importante, elle reste limitée pour l’Equateur puisqu’elle n’a concerné que 10% de la dette totale du pays, qui s’élève encore à 14,9 milliards de dollars. Le gouvernement espère réaliser d’autres transactions similaires avant deux ans, a affirmé le ministre des Finances, Pablo Arosemena, qui pourraient cette fois prendre comme lieu de préservation de la biodiversité, l’Amazonie.◆

