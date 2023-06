«L’engouement pour les actions japonaises pourrait se poursuivre sur le long terme»

L’Agefi : La consolidation des marchés actions européens pourrait-elle se confirmer dans les prochaines semaines ?

Vincent Guenzi : La progression des indices européens s’essouffle depuis plusieurs semaines avec une baisse des volumes. Les titres et secteurs ayant le mieux «performé» font plutôt l’objet de prises de bénéfices et les titres plus en retard peuvent amorcer un rattrapage. C’est ce qu’on appelle une phase de distribution qui peut précéder une reprise ou une consolidation plus franche des indices. Nous approchons d’échéances importantes avec les prochaines publications des chiffres d’inflation et les réunions de la Fed et de la BCE. Ce contexte ne plaide pas pour une nouvelle accélération haussière à court terme. Nous saurons probablement la semaine du 12 juin quelle orientation définitive prendront les marchés européens.

A lire aussi:

L’accélération de la hausse de la Bourse japonaise est-elle tenable ?

La hausse des actions japonaises a été très rapide et appelle à une pause, d’ailleurs engagée depuis quelques jours. Mais à plus long terme, l’engouement pourrait se poursuivre. En effet, la faiblesse du yen qui a été à l’origine du rebond récent, pourrait être relayé par la sortie de la déflation qui touche l’économie japonaise depuis des décennies. Par ailleurs, les actions japonaises ne sont pas particulièrement chères par rapport aux actions américaines et européennes alors que la croissance de leurs bénéfices est plus soutenue.