L’économie allemande repousse une éventuelle récession

L’économie allemande a finalement stagné au quatrième trimestre et progressé de 1,9% en 2022, légèrement au-dessus des attentes du marché de 1,8%, tout en ralentissant par rapport à une croissance de 2,6% en 2021, selon les premiers calculs de Destatis publiés vendredi. Ces données suggèrent que le pays pourrait échapper de justesse à une récession, au moins cet hiver. Le moral des entreprises allemandes est aussi remonté plus que prévu en décembre, et l’inflation a ralenti pour le deuxième mois consécutif, à 9,6% sur un an, dans un contexte de reflux des prix de l’énergie et d’aides publiques pour les ménages.

La plus grande économie d’Europe a été frappée par une grave crise énergétique due à la guerre en Ukraine, associée à une inflation obstinément élevée, une augmentation des coûts d’emprunt, et toujours des contraintes d’approvisionnement et une pénurie de travailleurs qualifiés, a rappelé Ruth Brand, nouvelle présidente de l’Office fédéral de la statistique, estimant que, malgré tout ça, «l’économie allemande dans son ensemble a réussi à bien performer».

La consommation privée est redevenue un moteur de la croissance (+4,6% après +0,4%), à la différence des investissements (+0,2% après +1,2%) et des dépenses publiques (+1,1% après 3,8%) qui ont beaucoup moins augmenté.

Dans le même temps, la demande extérieure nette a contribué négativement à la croissance du PIB, les importations ayant augmenté plus que les exportations.

Par industrie, ce sont aussi les services qui ont tiré la croissance, tandis que le secteur manufacturier a stagné et que la construction s’est contractée pour une deuxième année de suite.

Le PIB termine l’année 2022 supérieur de 0,7% à celui de 2019, l’année précédant le début de la crise du Covid-19.