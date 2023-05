«Le yen retrouvera de la marge de progression plus tard dans l’année»

L’Agefi : L’euro-dollar peut-il monter encore plus haut du fait de la politique de la Banque centrale européenne (BCE) ?

Frédéric Rollin : La hausse de l’euro a été très rapide et devrait ralentir. Certes, l’inflation est anormalement élevée et la rhétorique de la BCE est sévère. Une nouvelle progression de l’euro ne peut donc être écartée. Mais la hausse de la monnaie unique a été forte, de l’ordre de 13% en seulement quelques mois. A moins de grosses surprises sur l’inflation et l’économie, nous pensons que nous avons atteint une période de consolidation. Ceci n’exclut pas une hausse en fin d’année, car l’euro reste sous-évalué par rapport au dollar américain.

Vous ne semblez pas aussi optimiste que d’autres sur le yen. Pourquoi ?

Nous étions optimistes sur le yen depuis le quatrième trimestre 2022. Cette monnaie était considérablement sous-évaluée alors même que nos anticipations économiques lui étaient favorables. Mais, encore plus que sur l’euro, le mouvement a été particulièrement brutal en raison du changement de politique de la banque du Japon (BOJ) fin décembre et de la réouverture plus rapide que prévue de la Chine. Nous privilégions donc une stabilisation pour les prochains mois. Nous pensons toutefois que le yen a plus de marge de progression par rapport au dollar que l’euro : valorisation plus attrayante, investisseurs encore très peu présents et surtout…changement de politique monétaire plus tard dans l’année. Patience.

