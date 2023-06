Le yen atteint un plus bas de 15 ans face à l’euro

Le yen est tombé à un nouveau plus bas en 15 ans face à l’euro vendredi après le statu quo de la Banque du Japon (BoJ) au lendemain de la confirmation par la Banque centrale européenne (BCE) que la hausse des taux n’était pas terminée.

Le yen a largement chuté après la décision et a atteint un nouveau plus bas en 15 ans à 154,70 pour un euro, en baisse de 0,7 % sur la journée. Il a accusé sa plus forte baisse hebdomadaire contre la monnaie unique en trois ans. Face au dollar américain, la devise japonaise a reculé de 0,6% à 141,22 yens. Une volatilité de la devise qui inquiète le ministère des Finances japonais.

La BoJ a maintenu, comme prévu, son objectif de taux d’intérêt à court terme de -0,1 % et le plafond de 0% sur le rendement des obligations à 10 ans, avec une marge de 50 points de base (pb) de part et d’autre, dans le cadre de sa politique de contrôle de la courbe des taux (YCC).

La banque centrale poursuit sa politique ultra-accommodante alors que les autres grandes banques dans les pays développés au fortement resserré leur politique monétaire depuis un an et malgré la hausse de l’inflation au-dessus de sa cible de 2%.

L’inflation sous-jacente a atteint 3,4 % en avril au Japon, au-dessus de l’objectif de la BoJ pendant plus d’un an. Mais la banque reste prudente en raison de la trajectoire de la croissance. L'économie japonaise se remet lentement de la pandémie et a augmenté de 2,7 % en rythme annualisé au premier trimestre, les solides dépenses des entreprises et des ménages atténuant le coup de la faiblesse des exportations.

Modération de l’inflation

«Nous nous attendons à ce que l’inflation se modère, mais il est vrai que le rythme de la baisse est quelque peu lent, a déclaré le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda lors d’une conférence de presse. Mais nous en sommes encore aux premiers stades de la modération. Il y a une incertitude quant à savoir si le ralentissement futur sera progressif ou assez prononcé.» Cette incertitude incite toujours la banque à la patience qui a maintenu dans son communiqué sa promesse de maintenir «patiemment» une relance massive pour s’assurer que le Japon atteigne durablement son objectif d’inflation de 2 % accompagné de hausses de salaires.

«Notre scénario de base est que, même si les économies étrangères s’affaiblissent quelque peu en raison de l’effet des hausses de taux d’intérêt passées, nous prévoyons une reprise de la croissance si l’inflation se modère en douceur, a poursuivi le gouverneur. Si c’est le cas, l'économie japonaise poursuivra probablement une reprise modérée. Mais il est vrai qu’il y a une chance que la croissance mondiale puisse être inférieure aux attentes, ce qui aurait un impact négatif sur l'économie japonaise.»

«Nous orientons la politique par rapport aux perspectives économiques et de prix telles que celles pour les six mois à venir, a complété Kazuo Ueda. À l’heure actuelle, l’inflation a dépassé 2% pendant 13 mois consécutifs mais pourrait tomber en dessous de ce niveau à l’avenir. C’est pourquoi nous ne normalisons pas la politique monétaire. Mais si cette vision change brusquement, nous devrons changer de politique.» De nombreux investisseurs continuent de penser que la BoJ retirera progressivement sa politique de contrôle de la courbe cette année.

