Le sentiment économique européen se dégrade

L’indicateur du climat économique dans la zone euro a légèrement baissé à 99,7 en février, contre 99,8 en janvier, son niveau le plus élevé en sept mois. Le sentiment s’est affaibli chez les fabricants (0,5 contre 1,2 en janvier) et les prestataires de services (9,5 contre 10,4) mais s’est amélioré chez les commerçants (-0,1 contre -0,7), les consommateurs (-19 contre -20,7) et les constructeurs (1,8 contre 1,4). Sur le front des prix, l’indice des anticipations d’inflation chez les consommateurs a légèrement reculé, passant de 17,8 à 17,7, son plus bas niveau depuis près de deux ans, tandis que l’indicateur des anticipations de prix de vente chez les constructeurs a diminué à 23,8, également son plus bas niveau depuis le premier semestre 2021.