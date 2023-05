Le secteur manufacturier poursuit son ralentissement aux Etats-Unis

L’activité manufacturière a de nouveau faibli en janvier aux Etats-Unis. L’indice ISM manufacturier a baissé à 47,4, contre 48,4 en décembre (et 48 attendu par les économistes interrogés par Reuters), selon l’enquête mensuelle de l’Institute for Supply Management (ISM) publiée mercredi.

Il s’agit d’un plus bas depuis mai 2020 et du troisième mois consécutif de contraction. Le resserrement monétaire et la baisse de la croissance mondiale ont pesé sur le secteur, de même que la force du dollar. Un chiffre inférieur à 48,7 est considéré comme compatible avec une récession dans l’ensemble de l'économie. D’autant que le sous-indice des commandes nouvelles a également fléchi, à 42,5 contre 45,1.

Celui de l’emploi a légèrement reculé à 50,6, contre 50,8 en décembre, et celui des prix acquittés est remonté à 44,5 après 39,4.