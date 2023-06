Le secteur des services se dirige vers la contraction

La résilience de l’économie ne tient plus qu’à un fil, et celui-ci commence à céder. La dynamique dans le secteur des services, qui a compensé depuis des mois la contraction de l’industrie, montre à son tour des signes de retournement.

D’abord aux Etats-Unis, où l’indice ISM des services a chuté en mai. Certes, il reste en expansion, mais il chute à 50,3, au plus bas depuis trois ans, alors que les économistes l’attendaient à 52,4. «Il est tout juste au-dessus de la barre des 50 qui sépare l’expansion de la contraction et c’est le deuxième plus bas depuis la pandémie, ne battant qu’un plongeon étrange en décembre, a commenté Jim Reid, stratégiste chez Deutsche Bank après sa publication lundi. Les sous-composantes ne semblaient pas trop prometteuses non plus, avec de nouvelles commandes en baisse à 52,9, tandis que l’emploi à 49,2 était en territoire de contraction pour la première fois depuis décembre.»

De ce côté-ci de l’Atlantique, dans la zone euro, si l’activité continue son expansion, elle est désormais moins soutenue. L’indice PMI des services a baissé en mai. «La baisse des PMI services de la zone euro en mai après leur fort rebond depuis six mois grâce au contre-choc énergétique suggère qu’il commence à s’essouffler, notamment en Italie, relève Xavier Chapard, stratégiste chez LBPAM. Il recule plus qu’attendu, passant de 54,1 en avril à 52,8. Un niveau satisfaisant, mais en baisse pour la première fois depuis octobre.»

Retournement de tendance

La conjoncture semble donc se retourner, comme le montrent par ailleurs les indices de surprise économique de Citi. Ils ont déjà basculé largement en négatif sur la zone euro et ne restent positifs aux Etats-Unis que grâce aux derniers chiffres de l’emploi.

Le décalage de croissance entre l’industrie et les services n’est pas tenable. «Par le passé, à chaque fois que nous avons eu une contraction de l’activité manufacturière, il y a eu une convergence des services», souligne Bastien Drut, économiste chez CPR AM. L’indice ISM des services a fortement réduit son écart par rapport à l’industrie. «Vu que l’ISM manufacturier a de nouveau baissé en mai, l’ISM composite (non calculé par ISM, ndlr), qui représente la dynamique dans l’ensemble de l’économie, passe sous les 50 seulement pour la seconde fois depuis le début de la reprise post-Covid», poursuit Xavier Chapard.

Cela ne signifie pas pour autant que les économistes s’attendent à un effondrement de l’économie américaine. «Nous ne nous attendons pas pour autant à une forte chute de l’activité, mais la croissance devrait désormais être à peu près nulle», affirme Bastien Drut, dont le scénario central reste un atterrissage en douceur. La résilience du marché de l’emploi en est une raison. «Le cycle peut être différent du fait de la démographie, explique l’économiste. Les entreprises ont du mal à recruter donc il se peut qu’il n’y ait pas de vague forte de licenciements.»

A lire aussi: