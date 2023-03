Le retrait obligatoire des actions EDF peut être mis en œuvre

Bercy a déclaré mercredi soir qu’à l’issue de l’offre publique d’achat simplifiée sur EDF, l’Etat détient 95,82% du capital et 96,53% des droits de vote, et 99,96% des Oceanes. Ce résultat rend possible la mise en œuvre d’un retrait obligatoire sur les actions et sur les Oceanes EDF. Ce jeudi, la proposition de loi de nationalisation d’EDF sera débattu à l’Assemblée nationale.