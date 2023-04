Le retrait de Credit Suisse grippe le marché high yield

Les difficultés de Credit Suisse et son rachat par UBS ne sont pas sans conséquences sur le marché obligataire crédit high yield (HY) euro. La banque suisse était jusque-là dans le top trois des intervenants sur un segment de marché essentiel pour la liquidité du HY : le marché repo ou marché du prêt-emprunt de titres. Du fait de son activité de financement (prime brokerage) auprès des hedge funds, Credit Suisse était l’une des plus importantes contreparties sur ce marché. Ses difficultés l’ont presque asséché.

«Le marché est grippé, relève Akram Gharbi, responsable gestion high yield chez La Française AM. Quelques exemples : l’obligation Ineos 2028 émise récemment, d’un montant de 425 millions d’euros, n’est disponible qu’à hauteur de 300.000 euros en repo. Il en est de même pour la nouvelle obligation IHO (holding de contrôle du groupe allemand Schaeffler) de 800 millions d’euros pour laquelle 4 à 5 millions seulement sont négociés sur ce marché des prêts-emprunts de titres.» Le gérant affirme qu’en temps normal pour une souche benchmark de 500 à 600 millions d’euros, le montant traité sur le marché du repo est compris entre 10 et 20 millions.

Or la faible disponibilité des titres en pension livrée a des conséquences sur le marché secondaire high yield euro, où s’échangent ces obligations. La baisse indéniable de la liquidité est reflétée par un écartement des fourchettes de prix offre-demande, voire une absence de prix proposé par les market makers. «Depuis trois semaines la liquidité n’est vraiment pas bonne sur le marché obligataire high yield euro, d’autant qu’il y a beaucoup de monde dans le même sens, à l’achat, et qu’il n’y a pas de marché primaire», constate Benoît Soler, gérant crédit chez Keren Finance. Une situation probablement exacerbée par «un accroissement des positions à découvert sur les noms les plus vulnérables dans un contexte de croissance plus faible et d’accès au crédit restreint suite aux secousses bancaires de ces dernières semaines», avance Elisa Belgacem, stratégiste crédit chez Generali Insurance Asset Management.

L’importance du repo

Le repo a son importance dans le bon fonctionnement du marché secondaire obligataire. Les banques actives dans le trading d’obligations d’entreprises comme JPMorgan, BNP Paribas, Morgan Stanley… n’ont généralement pas les titres dans leur bilan. Elles peuvent néanmoins proposer des prix parce qu’elles savent à qui les acheter ou les vendre mais aussi parce qu’elles vont pouvoir emprunter les titres afin de les livrer à l’acheteur. Sur le marché repo, les banques proposent à des investisseurs structurellement longs en titres (compagnies d’assurances ou gérants d’actifs) de les leur prêter contre une rémunération qui sera fonction de l’émetteur, de la demande du marché et de la liquidité des titres.

«S’il est grippé cela peut avoir d’importantes conséquences sur le HY euro», note le gérant de La Française AM. Faute de pouvoir livrer les obligations, les market makers ne peuvent plus proposer de prix, voire offrent un prix décalé de plusieurs points de pourcentage. La principale conséquence est une dégradation de la liquidité, qui n’est déjà pas très élevée en temps normal. Cela a aussi des conséquences sur le fonctionnement du marché, car il est plus difficile de prendre des propositions vendeuses, faute de pouvoir emprunter les titres. Cela peut aussi obliger les investisseurs short à racheter leurs positions. La fermeture d’un desk de trading entraîne le rappel des titres empruntés, à charge pour l’investisseur de les emprunter à une autre contrepartie, ce qui dans le contexte actuel de raréfaction est plus difficile, ou de couper sa position vendeuse.

«Ces rachats de positions vendeuses expliquent en partie le resserrement récent des spreads mais ce n’est qu’une partie de l’explication car il y a aussi beaucoup de demande, notamment de la part des fonds datés, et un marché actions qui poursuit sa hausse, ce qui est positif pour les obligations d’entreprises», observe Benoît Soler.

Pour les gérants traditionnels, la difficulté est de pouvoir investir les liquidités en portefeuille. «C’est difficile de le faire de façon optimale, d’autant que le marché primaire est également quasiment à l’arrêt», affirme Akram Gharbi. Ce dernier a toutefois la possibilité d’investir dans les dérivés ou sur les ETF mais aussi sur le marché américain qui ne connaît pas les mêmes problèmes. Mais tous les investisseurs n’ont pas une pareille latitude. De son côté, Benoît Soler estime que cette désorganisaton est temporaire. Les autres gros acteurs sur ce marché vont rapidement combler l’espace laissé par Credit Suisse.