Le régulateur britannique veut mettre fin aux surfacturations énergétiques

Le régulateur britannique du secteur énergétique (Ofgem) agit pour mettre un terme aux abus tarifaires pratiqués par certains producteurs d’électricité. Il a annoncé jeudi que leur licence d’exploitation sera soumise à partir du 26 octobre prochain au respect d’une condition supplémentaire destinée à prévenir la réalisation de bénéfices excessifs découlant du système d’équilibrage entre l’offre et la demande sur le réseau à haute tension outre-Manche. Ce durcissement vise en particulier des entreprises comme Vitol et Uniper, qui produisent du courant à partir de centrales à gaz.

Etabli sur une base journalière, le mécanisme d’équilibrage permet l’effacement d’une partie de l’offre d’électricité si la consommation est faible. Mais les centrales à gaz ont besoin d’environ six heures pour refroidir avant d’être en mesure de produire à nouveau du courant lorsque la demande est plus forte en début de soirée. Pour garantir la livraison d’un volume d’électricité adéquat, certains producteurs ont alors tendance à vendre leur courant à un prix anormalement élevé. Une enquête menée par l’Ofgem a montré que les coûts afférents à ce mécanisme ont dépassé 1,5 milliard de livres (1,75 milliard d’euros) entre novembre 2021 et février 2022, contre un niveau moyen de 500 millions de livres sur la période équivalente des quatre années précédentes.

Des surcoûts répercutés par National Grid

Supportés par National Grid qui gère le réseau de transmission britannique et se trouve contraint d’accepter ces prix en période de pointe, ces coûts sont ensuite répercutés sur la facture des consommateurs. Des contrôles renforcés seront désormais effectués par l’Ofgem de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte. En cas d’écart de prix manifeste et disproportionné, le régulateur infligera au producteur visé une amende pour violation de sa licence d’exploitation. Cette pénalité pourra atteindre «jusqu’à 10% du chiffre d’affaires issu de ses activités réglementées», précise l’Ofgem.

«Nous pensons que cette nouvelle condition de licence maintient un bon équilibre entre le souci de protéger les consommateurs et de s’assurer qu’ils paient un prix raisonnable pour leur facture d’énergie, tout en favorisant un marché de l’électricité concurrentiel qui offre une rentabilité correcte aux producteurs», a déclaré Eleanor Warburton, responsable de la gestion et de la sécurité du système énergétique au sein de l’Ofgem.

Le plafonnement des prix fait toujours débat

Cette initiative intervient moins d’une semaine après l’annonce d’un abaissement du prix plafond (price cap) s’appliquant aux factures énergétiques des ménages britanniques. Sur la période d’octobre à décembre 2023, ce plafond reculera de 7,3% à 1.923 livres par an en rythme séquentiel pour un ménage moyen consommant de l’électricité et du gaz. L’Ofgem a souligné dans son communiqué que cette modification, qui générera une économie annuelle de 151 livres par foyer, «ramènera la facture moyenne d’énergie sous le seuil des 2.000 livres par an pour la première fois depuis avril 2022». Le futur plafond demeurera néanmoins «bien supérieur» à son niveau d’avant-crise, a constaté Jonathan Brearley, directeur général de l’Ofgem.

La baisse des prix de l’énergie sur les marchés de gros constatée depuis le printemps dernier devrait en outre laisser la place à une nouvelle hausse début 2024. De surcroît, l’expiration de plusieurs aides gouvernementales mises en place fin 2022 pourrait déboucher l’hiver prochain sur une hausse des factures pour 7,2 millions de foyers à faible consommation énergétique, ce qui correspond à un tiers des ménages britanniques. Pour Simon Oscroft, cofondateur du fournisseur So Energy, «le plafonnement des prix ne remplit plus sa mission initiale». Dans une optique à moyen terme, le dirigeant préconise son remplacement par une aide ciblant les consommateurs les plus démunis.