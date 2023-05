Le redressement de la Grèce éloigne le risque politique

Les Grecs se rendent aux urnes le 21 mai pour des élections législatives particulièrement imprévisibles. Pour la première fois, le scrutin appliquera un système proportionnel au premier tour, alors que le système précédent favorisait le parti aux résultats les plus élevés.

Un parti cherchant à gouverner seul devra désormais obtenir 46% du total des voix. Si ce score n’est pas atteint, le parti le plus puissant devra former un gouvernement de coalition, inhabituel en Grèce.

Coalition

Les trois principaux partis en lice sont le parti conservateur au pouvoir, Nouvelle Démocratie, dont le chef de file est l’actuel Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, le principal parti d’opposition de gauche, Syriza, et le parti socialiste, Pasok. Ce dernier devrait jouer le rôle de faiseur de roi : selon les sondages, Nouvelle Démocratie pourrait obtenir 36,6% des voix au premier tour, contre 29,5% pour Syriza et 10,3% pour Pasok. Les sondages sont toutefois sujets à caution, n’ayant que rarement prédit avec précision les résultats de Syriza.

Si les négociations en vue de la formation d’un gouvernement de coalition échouent, un second tour sera organisé le 2 juillet selon un système de représentation proportionnelle renforcée, dans lequel la marge pour pouvoir former un gouvernement sera abaissée à 37% des voix.

Inflation

Le principal sujet de préoccupation pour les électeurs sera l’inflation, qui atteint 4,5% sur un an en avril après avoir dépassé 12% en septembre. Or, les salaires sont loin d’avoir suivi. Ils sont toujours inférieurs de 25% à leurs niveaux de 2009, et 26,3% de la population est à risque de basculer dans la pauvreté, l’un des chiffres les plus élevés de l’Union européenne. Et le gouvernement n’a pas suivi sa promesse de diminuer la TVA, qui atteint 24%, pour compenser les hausses de prix.

Nouvelle Démocratie favorise l'économie et veut augmenter salaires, croissance et investissement, mais aussi réduire la dette publique à 140% du PIB d’ici 2027, contre un niveau de 171% en 2022. Syriza se donne des objectifs sociaux : hausses des salaires du public, du salaire minimum et des retraites, des dépenses d'éducation et de santé...

«L’ampleur des changements qu’un nouveau gouvernement pourrait mettre en place est très incertaine», tempère malgré tout Capital Economics. De fait, Syriza n’est plus ce parti qui avait précipité la crise de la dette en 2015. Il a modéré son image et son discours, d’autant que l’Union européenne doit encore distribuer 30,5 milliards d’euros de fonds de soutien à la Grèce d’ici à 2026 (18% du PIB), dont une partie est conditionnée à l’application de réformes.

Signe que l’incertitude politique est d’un impact limité, l’agence S&P a annoncé qu’elle relèverait la note de la Grèce en catégorie investisseur cette année quel que soit le nouveau gouvernement, tant que la discipline fiscale est maintenue.

Situation solide

De fait, la situation économique grecque est suffisamment solide pour éloigner tout risque à court terme. Le déficit primaire a été résorbé, passant de -4,6% du PIB en 2021 à un léger excédent de 0,1% l’an passé, grâce à une reprise économique favorable. Le tourisme est revenu à son niveau d’avant Covid, et le secteur maritime, l’autre moteur de l’économie grecque, a profité du rebond de la demande mondiale. Les efforts d’austérité drastiques ont aussi payé : le déficit budgétaire est passé de -10,4% en 2009 à +3,9% en 2019. La base de comparaison est toutefois faussée par le recul du PIB, qui demeure inférieur de 20% à son niveau de 2007.

Illustration des efforts parcourus et de la nouvelle relation avec les instances européennes, la Commission a amélioré les perspectives de soutenabilité de la dette à long terme pour le pays dans ses perspectives sur la dette des Etats publiées mi-avril. Elle pointe notamment le besoin d’ajustements budgétaires moins importants que dans la plupart des autres économies de l’UE. La Grèce a désormais une note de long terme meilleure que les Pays-Bas, la France ou l’Allemagne. «Cette trajectoire de la dette à long terme, plus rassurante pour les marchés financiers que par le passé, offre sans doute une explication à la relative stabilité des spreads» grecs, écrit Guillaume Derrien, économiste chez BNP Paribas. Stabilité qui concerne aussi la dette italienne, espagnole ou portugaise.

Banques

Au-delà de la trajectoire fiscale, le futur gouvernement devra décider de la manière dont seront vendues les parts de l’Etat au capital des banques grecques. Le fonds de stabilité hellène, un organisme public, détient notamment 40% de la Banque Nationale de Grèce et 27% de Piraeus Bank, respectivement les troisième et deuxième capitalisations de l’indice actions ASE. Ces deux titres ont été les principaux contributeurs à la performance de l’ASE (+22% depuis janvier, contre +9,2% pour le Stoxx 600), gagnant respectivement 44% et 65% depuis le début d’année (contre +7,3% pour le sous-indice bancaire du Stoxx 600). Ils ont profité de l’amélioration des perspectives sur la notation du pays et de la remontée des taux.