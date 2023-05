Le rebond des commandes à l’industrie américaine déçoit

Après un repli de 1,9% au mois de novembre, les commandes à l’industrie américaine se sont redressées de 1,8% en décembre 2022 grâce à la demande pour les équipements de transport et dans une moindre mesure pour les matériels minier, électrique et télécoms, a annoncé jeudi le Département du Commerce. A titre de comparaison, les économistes projetaient en moyenne une hausse des commandes plus importante, de l’ordre de 2,3%. Dans le détail, les commandes de matériels de transport ont grimpé de 16,9% en décembre, à la faveur d’une envolée des commandes d’avions civils et de composants aéronautiques. Les commandes de biens d'équipement hors transport, considérées comme un bon baromètre des projets d’investissement des entreprises, ont en revanche affiché un recul de 1,2% le mois dernier.