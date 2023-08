Le prix du gaz flambe de nouveau sur les craintes d’une grève en Australie

La perspective d’une grève à l’autre bout du monde continue d’affecter le prix du gaz européen. Après une flambée de 28% le 9 août dernier en raison de la menace brandie par les syndicats des principaux producteurs de GNL en Australie, le cours du TTF néerlandais a bondi de 17% en début de matinée lundi, à 42,50 euros le mégawattheure. Ce week-end, les syndicats ont prévenu que la grève pourrait débuter dès le 2 septembre si les discussions avec Woodside Energy n’aboutissent pas, a rapporté Bloomberg.

Un tel mouvement pourrait réduire l’offre mondiale de 10% et pousser les pays asiatiques, et notamment le Japon et la Chine qui ont consommé 60% des exportations australiennes de GNL au premier semestre selon Rystad Energy, à se tourner vers d’autres sources d’approvisionnement sur lesquels les Européens sont positionnés. De quoi tendre le marché.

+40% en un mois

Malgré un affaissement en cours de journée le 21 août, le prix du TTF est en hausse de 40% depuis le début du mois. Il reste très loin de ses sommets de l’an dernier lorsque les tensions liées à la guerre en Ukraine l’avaient propulsé au-delà de 200 dollars le mégawattheure. L’Europe a pris de l’avance dans le remplissage de ses stocks de gaz ce qui limite le risque de dérapage cette année. Au 19 août, les réserves de l’Union européenne étaient pleines à 91% selon Gas Infrastructure Europe (GIE), le seuil obligatoire de 90% ayant été franchi plus de deux mois avant la date limite du 1ᵉʳ novembre.

L’année dernière à la même époque, les cuves étaient remplies à moins de 77%. Même la France, qui affichait un retard dans le domaine au début de l’été, affiche désormais un taux de remplissage de 85,8%. L’Allemagne pointe à 92,7%, l’Italie à 91,2% et les Pays-Bas à 93,5%. Ces quatre pays représentent 64% des capacités de stockage de l’Union.

Au-delà de l’hiver 2023-2024, le prix du gaz européen risque de demeurer volatils et soumis aux évolutions géopolitiques et météorologiques, au moins jusqu’à l’entrée en service de nouvelles capacités de productions de GNL, prévue en 2026.

