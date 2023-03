Le président de la Banque mondiale démissionne

Mécanique. Ce qui devait arriver arriva : la flambée de l’inflation fait reculer les ratios d’endettement des Etats européens. Au troisième trimestre 2022, le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro s’est établi à 93 %, en recul de 1,2 point sur trois mois, selon Eurostat. Si le coût croissant de la dette et les déficits budgétaires primaires ont un impact sur le numérateur, la hausse des prix fait grimper le dénominateur à un rythme plus rapide, le PIB étant exprimé en termes nominaux.