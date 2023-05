Le PIB suédois a reculé contre toute attente fin 2022

L’économie suédoise s’est contractée au quatrième trimestre 2022 contre toute attente. Le PIB de la Suède a reculé de 0,6%, par rapport au trimestre précédent, et de 0,6% par rapport au même trimestre en 2021, selon la première estimation de l’institut statistique suédois publiée lundi. Le consensus des analystes anticipait une croissance de 0,2%. La Riksbank, la banque centrale de Suède, prévoyait une contraction de 0,8% par rapport au troisième trimestre 2022 mais une croissance de 0,6% sur un an. Sur l’ensemble de l’année, la croissance s’établit à 2,4% grâce à un bon premier semestre, stimulée par une base de comparaison favorable par rapport à début 2021. La baisse du pouvoir d’achat et le net ralentissement de l’immobilier commencent désormais à peser sur la conjoncture.