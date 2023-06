Le PIB a accéléré au premier trimestre dans la zone G20

L’économie mondiale a finalement résisté au premier trimestre 2023. Le produit intérieur brut (PIB) de la zone G20 a progressé de 0,9% en glissement trimestriel entre janvier et mars, selon les estimations provisoires, a annoncé l’OCDE mercredi. La croissance s’était établie à 0,4 % au trimestre précédent.

Cette résilience est en grande partie due à la reprise dans les pays émergents. L’accélération de la croissance reflète principalement la réouverture de l'économie en Chine, où la croissance du PIB s’est accélérée pour atteindre 2,2% comparé à 0,6 % au quatrième trimestre 2022, soulignent les experts de l’organisation. C’est aussi le cas de l’Inde, où le PIB a augmenté de 1,9%, contre 1,0% au trimestre précédent. Au Mexique, la croissance du PIB a atteint 1,0% contre 0,6%. Plusieurs économies émergentes ont par ailleurs renoué avec la croissance après s'être contractées au quatrième trimestre 2022 : au Brésil, le PIB a augmenté de 1,9 % après -0,1%, tandis qu’en Afrique du Sud et en Corée, le PIB a augmenté de 0,4% et 0,3% respectivement après s'être contracté de 1,1% et 0,4%.

Allemagne et Royaume-Uni à la traîne

Dans les pays avancés, le Japon accélère aussi avec une croissance de 0,7% (contre 0,1%), une croissance qui s’est également redressée au Canada, en France et en Italie. Cette dynamique contraste avec celle de l’Allemagne qui est entrée en récession (moins 0,3% au premier trimestre 2023, après moins 0,4% au trimestre précédent). «Le PIB a continué de se contracter suite aux baisses des dépenses publiques et de la consommation privée qui ont pesé lourdement sur l'économie, retirant 1,1 et 0,6 points de pourcentage de la croissance», explique l’OCDE. Le PIB s’est également contracté en Arabie saoudite (-1,4%) pour la première fois depuis deux ans. La croissance du PIB a ralenti dans une moindre mesure en Australie, en Turquie et aux États-Unis.

L’OCDE note enfin qu’au premier trimestre, le PIB de la zone G20 a dépassé de 7,8% son niveau d’avant la pandémie (quatrième trimestre 2019), mais avec deux exceptions notables. «Au Royaume-Uni et en Allemagne, le PIB est resté inférieur à son niveau prépandémique», relève l’organisation. Et ce, de 0,5% dans les deux pays. Au Royaume-Uni, la croissance du PIB s’est maintenue à 0,1% au premier trimestre, comme au trimestre précédent.