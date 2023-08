Le pétrole tangue avec les mauvaises nouvelles macroéconomiques

La dégradation de la note de crédit des Etats-Unis par l’agence Fitch et la baisse consécutive des marchés actions ont quelque peu grippé le récent regain de santé du pétrole. A l’ouverture des marchés outre-Atlantique ce 2 août, les investisseurs ont décidé de prendre des profits et de réduire leurs risques sur l’or noir. Le prix du WTI a chuté de 2,45% dans la journée à 79,40 dollars (17H30, Paris), et celui du Brent de 2,86% à 83,11 dollars.

Les prix du pétrole étaient soutenus depuis fin juin par la décision de l’Arabie saoudite de réduire sa production d’un million de barils par jour (bpj) pour juillet, choix renouvelé ultérieurement pour août, et celle de la Russie de réduire ses exportations de 500.000 bpj. Les deux grands producteurs cherchaient entre autres à contrer les perspectives de ralentissement économique, voire de récession, pour la seconde moitié de l’année. En conséquence, le WTI avait enregistré une hausse de plus de 20% en cinq semaines, pour dépasser les 80 dollars fin juillet, un niveau qui n’avait pas été observé depuis trois mois. Le prix du Brent avait connu une évolution similaire, avec une hausse de 17,8% sur la même période, pour atteindre 85,44 dollars le baril.

Le WTI et le Brent avaient même enregistré un dernier coup de fouet ce 1er août avec à la publication d’un chiffre de déstockage historique sur les inventaires de pétrole brut aux Etats-Unis. L’American Petroleum Institute avait évalué la baisse des stocks à 15,4 millions de barils entre le 22 et le 28 juillet, un niveau qui n’avait pas été observé depuis quarante ans, selon Reuters. Finalement, le chiffre officiel de l’Agence américaine d’information sur l'énergie (EIA), publié au milieu de l’après-midi du 2 août, est ressorti encore plus haut, à 17 millions de barils, soit 13 fois plus que les prévisions des analystes. Cette baisse des inventaires aux USA est due à la hausse des exportations des Américains, qui se sont substitués aux Saoudiens et aux Russes pour fournir des raffineurs principalement asiatiques, explique à L’Agefi Giovanni Staunovo, stratégiste chez UBS. Mais cette dernière publication, déjà en grande partie «pricée» par les marchés, n’aura pas eu d’effet face à la macroéconomie, nous précise Joel Hancock, vice-président de la recherche en matières premières chez Natixis CIB.

La production mondiale déjà en baisse, de gré et de force

La prise de profits intervient également juste avant une réunion ce vendredi des Ministres de l’OPEP+, qui rassemble les pays membres de l’OPEP et dix grands autres producteurs de pétrole, dont la Russie. Un article de Reuters publié en début de journée, et citant six sources de l’OPEP, affirmait que le cartel n’allait probablement pas modifier sa production.

L’Arabie saoudite, qui a décidé unilatéralement de réduire sa production d’un million de barils par jour pour les mois de juillet puis août, devrait maintenir cette stratégie pour le mois de septembre, estiment MM. Staunovo et Hancock. Dans les faits, le royaume n’a finalement baissé sa production journalière que de 810.000 barils en juillet, selon une étude de Bloomberg.

La Russie aurait, elle, bien réduit ses exportations de quasiment 500.000 bpj. Malgré l’absence de données, les observateurs ont noté que son principal client, l’Inde, n’avait acheté que 1,7 million de bpj à Moscou en juillet, soit 0,4 million de moins qu’en juin. «Cette baisse est susceptible de refléter une offre russe plus faible, plutôt qu’une demande indienne plus faible», estime M. Hancock.

Les deux pays ont été rejoints dans cette stratégie de resserrement de l’offre par le Nigéria, autre membre de l’OPEP, qui a baissé la sienne de 130.000 bpj. «Les baisses de production ont été partiellement compensées par la reprise de la production en Irak (+70.000 bpj), en Angola (+40.000 bpj) et aux Emirats arabes unis (+20.000 bpj) », notent les stratégistes matières premières d’ING.

Dans le même temps, la production mondiale a aussi subi une avarie ce 30 juillet sur le plus important terminal d’exportation mexicain, géré par Petroleos Mexicanos, et de l’arrêt momentané de la production sur deux sites importants en Libye. Le pays nord-africain a connu plusieurs jours de manifestations consécutives à l’arrestation de Faraj Bumatari, un ancien ministre des Finances et désormais candidat à la gouvernance de la banque centrale libyenne, ce qui lui a coûté une baisse de 50.000 bpj sur juillet.

Une stratégie coûteuse pour l’Arabie saoudite et la Russie

La situation semble pourtant peser financièrement sur l’Arabie saoudite. Le FMI a abaissé fin juillet de 1,2 point de pourcentage sa prévision de croissance du royaume pour 2023, à seulement 1,9%. Il s’agit de la plus importante correction tout pays confondu par rapport à ses dernières estimations d’avril. Le PIB saoudien est pourtant soutenu cette année par d’importants flux d’investissement dans le cadre de son plan de développement Vision 2030, qui vise à diversifier son économie, note l’institution internationale.

Du côté de Moscou, la stratégie ne semble pas durable. «Nous pensons que la Russie aura du mal à maintenir ses restrictions d’exportation de brut jusqu’en septembre, car les raffineries subiront probablement une maintenance importante, libérant du brut national pour l’exportation. Avec un stockage commercial ou stratégique limité, la Russie sera probablement obligée d’exporter plus de pétrole, quels que soient ses engagements/promesses envers l’Arabie saoudite et l’OPEP plus largement », explique M. Hancock. Par ailleurs, le manque de ventes de pétrole semble aggraver le cas du rouble, qui souffre depuis le début de la guerre. Ce 2 août, l’euro s’échangeait contre 102,4 roubles, et le dollar contre 93,3 roubles.