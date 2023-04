Le pétrole grimpe après la décision surprise de l’Opep+

Les valeurs pétrolières et parapétrolières grimpent lundi matin dans le sillage des cours du brut, après la décision inattendue de l’Opep+, un groupe réunissant l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et dix pays alliés menés par la Russie, de réduire sa production.

Vers 10h40, le contrat de juin sur le Brent de mer du Nord gagnait 4,4% à 84,4 dollars, de même que celui de mai sur le brut léger doux (WTI) coté au Nymex.

A Paris, l’action CGG gagnait 4,8%, TotalEnergies prenait 4,1% et Valourec avançait de 3,2%. A Londres, BP s’adjugeait 4,3% et Shell gagnait 3,8%, tandis qu'à Madrid, Repsol prenait 2,6%. A Milan, Eni avançait de 3% et Saipem grimpait de 4,7%.

Inflation

L’Arabie saoudite, la Russie et les autres producteurs de pétrole réunis au sein de l’Opep+ ont annoncé dimanche soir de nouvelles baisses de production inattendues, à la veille d’une réunion virtuelle. Ces baisses, d’un volume total d’environ 1,16 million de barils par jour (bpj), sont destinées selon les producteurs à maintenir la stabilité du marché pétrolier.

Alors que la détente des cours du pétrole depuis le début de l’année contribuait à la décélération de l’inflation, cette annonce pourrait remettre la pression sur la tendance des prix.