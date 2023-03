Le Pakistan s’empêtre dans ses difficultés de paiement

Les investisseurs commencent à se préparer à un défaut du Pakistan. Les besoins en financements externes du pays jusqu’à fin juin dépassent les 11 milliards de dollars, dont 7 milliards de remboursement de dette. Ces 7 milliards incluent un prêt accordé par la Chine d’un montant de 2 milliards de dollars. Ce, alors que les réserves de change se sont encore détériorées, à 3,3 milliards de dollars, et ne couvrent même pas un mois d’importations. Moody’s a donc abaissé de nouveau la note du Pakistan, à Caa3, un plus bas depuis 30 ans. «La balance des paiements pakistanaise est dans une situation extrêmement fragile, et les décaissements pourraient ne pas être assurés à temps pour éviter un défaut de paiement. En outre, au-delà du programme du Fonds monétaire international (FMI) se terminant en juin, la visibilité sur les sources de financement du Pakistan est très limitée», résume Moody’s.

A lire aussi:

Plan de soutien

Le pays est contraint à des mesures drastiques pour débloquer un nouveau plan de soutien de 6,5 milliards auprès du FMI. La banque centrale a remonté ses taux de 300 points de base, à 20%, pour lutter contre une inflation aggravée par la dévaluation de la devise, la fin des subventions aux carburants et les hausses de taxes - autant de mesures prises par le gouvernement dans le cadre des exigences du fonds. Le pays espère par ailleurs pouvoir reporter le remboursement de 3 milliards de dollars de dette et refinancer 1,3 milliard de dollars des prêts à payer d’ici juin, selon le gouverneur de la banque centrale.

Cela n’a pas suffi à rassurer les marchés. Le prix de l’obligation à maturité la plus proche a chuté à 51,6 centimes du dollar, contre un plus haut atteint de 62,6 centimes du dollar atteint le 13 janvier. Le remboursement de coupons avait, à l’époque, rassuré les investisseurs. L’écart de prix entre l’obligation à échéance 2024 et l’échéance 2027 est par ailleurs retombé à son plus bas niveau depuis octobre. Les investisseurs avaient jusqu’ici parié qu’un défaut serait évité en 2023, mais qu’il pourrait avoir lieu dans les prochaines années, ce qui a soutenu les prix des titres à maturité la plus proche contre ceux à maturité plus lointaine. Enfin, le CDS sur la dette pakistanaise reste à un niveau indiquant que la probabilité d’un défaut est jugée très importante, à 47,42%. Ce niveau était tombé sous les 40% mi-janvier.