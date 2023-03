Le nouvel «activisme budgétaire» bouscule les équilibres des marchés

L’inflation élevée est une préoccupation majeure pour les investisseurs. En plus de durcir les politiques monétaires, elle influence les rendements obligataires et les valorisations de toutes les classes d’actifs. Selon nous, les banques centrales parviendront à maîtriser les taux d’inflation actuels au cours des 18 prochains mois. Mais, difficile d’envisager un retour à la période post crise financière mondiale au cours de laquelle l’inflation restait très en dessous des objectifs des banquiers centraux. Le monde actuel se caractérise par des pénuries du côté de l’offre et des hausses de prix plus fréquentes.

Conséquence, alors que la politique monétaire devra rester focalisée sur la maîtrise de l’inflation, ce sera au budget de l’Etat de prendre le relais pour gérer le soutien à la croissance, alors que la pandémie et, plus récemment, la crise énergétique en Europe, l’ont déjà replacé au cœur de l’économie. La montée du populisme a également accru la pression sur les politiciens pour qu’ils soient plus actifs, rendant la politique macroéconomique plus politique.

Ce changement d'ère reflète également le mécontentement croissant à l'égard des politiques monétaires qui, après avoir été pendant longtemps le moteur de la croissance, grâce à des taux d’intérêt faibles, ont semblé perdre de leur efficacité ces dernières années. Elles ont aussi été considérées comme un facteur d’aggravation des inégalités, l’assouplissement quantitatif des banques centrales ayant contribué à faire grimper le prix des actifs financiers.

Cependant, la voie vers un plus grand activisme budgétaire est difficile et risque d’entraîner des conflits avec les banques centrales et les marchés, comme on l’a vu au Royaume-Uni après la récente débâcle du «mini-budget» en octobre 2022. Le problème est rendu plus aigu par le niveau élevé de la dette publique. Les gouvernements qui souhaitent être plus actifs sur le plan budgétaire doivent conserver un cadre budgétaire crédible. Car s’il n’est pas compensé par une augmentation des impôts ou une réduction des dépenses, le coût de l’activisme budgétaire se traduira par une augmentation des déficits et des taux d’intérêt, au risque de s’attirer l’ire des «gendarmes du marché obligataire». Au final, l’effet des dépenses supplémentaires serait absorbé par des charges d’intérêt plus élevées.

