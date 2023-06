Le Nigeria veut changer de cap monétaire

Après la Turquie, les investisseurs semblent entrevoir une éclaircie au Nigeria. La révocation vendredi du gouverneur de la banque centrale nigériane, Godwin Emefiele, a été saluée lundi par une hausse des obligations en dollar émises par le Nigeria. Les emprunts à échéance 2051 reprenaient 3 points à 73,5% au plus haut depuis janvier.

La destitution par le nouveau président nigérian Bola Tinubu du gouverneur de la banque centrale est considérée comme le premier pas vers une nouvelle politique monétaire moins hétérodoxe que celle menée jusqu’à présent. Godwin Emefiele a en outre été arrêté samedi par les services de sécurité de l’Etat « pour des raisons d’enquête ». Folashodun Shonubi, un vice-gouverneur de la banque en charge des opérations assure l’intérim.

La politique menée par Godwin Emefiele était très critiquée par les investisseurs et accusée d’avoir mis à mal l’économie du pays, notamment en soutenant le taux de changes officiel de la naira, la devise du pays, et en restreignant les transactions pour certaines importations. Les prêts accordés au gouvernement ont par ailleurs gonflé la dette du pays. Le déficit budgétaire et la détérioration du coût de financement de la dette sont les principales raisons de la rétrogradation par Moody’s de la note du pays en début d’année à Caa1.

Dévaluation de la naira

Le nouveau président, élu en février, mais entré en fonction le 29 mai, qui est perçu comme pro-marché, a donné le ton dès son discours d’investiture en ciblant directement la politique monétaire approuvée par son prédécesseur Muhammadu Buhari. Il souhaite rompre notamment avec les taux de changes multiples afin de «détourner les fonds de l’arbitrage vers des investissements significatifs dans les usines, les équipements et les emplois qui alimentent l'économie réelle», a-t-il déclaré. Avec comme conséquence une forte dévaluation potentielle de la naira dont le cours sur le marché noir est 60% sous le cours officiel. Les investisseurs anticipent également une forte hausse des taux de la banque centrale. Un retour à une orthodoxie qui ne déplaît pas à ces derniers qui espèrent revenir investir dans le pays avec de fortes décotes.

