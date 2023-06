Le Nigeria laisse filer sa devise

Le nouveau président nigérian, Bola Tinubu, est bien décidé à mettre en place les réformes nécessaires pour relancer la croissance de la première économie africaine. Deux semaines après son investiture, il s’est attaqué à l’un des principaux maux du pays, sa devise, qui est devenue l’un des freins à l’investissement étranger. La banque centrale a laissé filer le cours de la naira, en supprimant certaines restrictions d'échange mises en place ces dernières années. La naira a chuté de près de 30% face au dollar, au-delà de 650.

Cette dévaluation intervient quelques jours seulement après la destitution du gouverneur de la banque centrale. Ce dernier était le promoteur des contrôles de changes ayant provoqué une fuite des investisseurs étrangers du pays et abouti au développement d’un marché parallèle de la naira où la devise traitait 60% sous le cours officiel fixé par la banque centrale, avant la chute de mercredi. Le nouveau président nigérian veut rompre avec les multiples taux de change dans le pays, qui contraignent la croissance.

Bola Tinubu a nommé plusieurs conseillers, dans l’attente de la formation de son gouvernement qui pourrait prendre plusieurs semaines. Wale Edun, un banquier, qui est son conseiller sur la politique monétaire, a indiqué que l’unification des taux de changes devrait être finalisée d’ici à trois mois.

Pour permettre une fixation plus libre du taux de change par le marché, la banque centrale a modifié certaines règles de fonctionnement de ce marché, dont la possibilité pour les traders de voir les fourchettes achat-offre et de passer par un carnet d’ordres. Ajuster le niveau de la naira est important pour le gouvernement dont les revenus du pétrole (principal producteur en Afrique) sont en dollar et ses dépenses en naira.

Le président nigérian a par ailleurs supprimé les subventions aux carburants en vigueur depuis les années 1970 et qui ont coûté 10 milliards de dollars l’an dernier au pays. Il veut également restaurer le bon fonctionnement du secteur pétrolier, dont la production a chuté en raison des pillages. L’objectif est de ramener la croissance du pays à 6% (3% entre 2010 et 2018).

Politique pro-marché

En nommant Wale Edun, le président nigérian envoie également un message plus pro-marché que son prédécesseur aux investisseurs qu’il souhaite voir revenir dans le pays. Il envisage par exemple de réduire les contraintes pour rapatrier les capitaux hors du pays. Les obligations souveraines en dollar du Nigeria ont affiché la meilleure performance cette semaine dans les marchés émergents, l’emprunt le plus long à échéance 2051 voyant son prix augmenter de 5 points, à 75%.

Le marché actions a également enregistré la meilleure performance (en monnaie locale) dans le monde émergent. Mais les investisseurs attendent désormais de voir les prochaines décisions de Bola Tinubu.

La dévaluation de la naira n’est qu’un premier pas dans la restauration de la confiance. La banque centrale doit également relever ses taux. Les opérateurs anticipent une hausse à 22% d’ici à la fin de l’année contre 18,5% actuellement (hausse de 700 points de base depuis mai 2022). L’inflation a progressé en mai pour le cinquième mois consécutif, dépassant les attentes à 22,4% sur un an, à cause de la hausse des prix alimentaires principalement. Et les économistes s’attendent à une accélération en juin à 30% avec la fin des subventions de prix des carburants et la dévaluation de la naira.

La baisse de la devise devrait continuer, selon les positions à terme qui voient la naira à 755 à 3 mois et 855 à 12 mois. Les prix resteront donc sous pression. La cible d’inflation de la banque centrale est comprise entre 6% et 9%. Mais Bola Tinubu a aussi affirmé que parmi les mesures pour relancer la croissance, il comptait sur le crédit et donc des taux bas. Les investisseurs pourraient attendre avant de réellement revenir dans le pays.

