Le monde consommera une quantité record de pétrole en 2023

L’amélioration des perspectives économiques touche l’ensemble des marchés. Dans son dernier rapport mensuel sur le pétrole, l’Agence Internationale de l’Energie a ainsi revu en hausse la demande pour 2023. Celle-ci devrait augmenter de 2 millions de barils par jour (mbpj) pour atteindre 101,9 mbpj, 0,2 mbpj de plus que les dernières prévisions réalisées en janvier. Le record avait été atteint en 2019, lorsque la demande avait représenté 102,1 mbpj. La moitié (0,9 mbpj) de la demande additionnelle sera liée à la réouverture de la Chine.

L’offre s’est stabilisée à 100,8 mbpj en janvier, et devrait augmenter de 1,2 mb/j en 2023, sous l’impulsion des pays non-OPEP+, dont les niveaux de production devraient atteindre des montants records. Arabie Saoudite et Emirats Arabes Unis devraient également produire à des niveaux records, laissant une faible réserve de capacité, 3,4 mbpj. Seule l’offre russe devrait se contracter significativement. Les exportations russes de pétrole ont atteint 8,2 mbpj en janvier (+0,3 mbpj sur un an), mais les recettes d’exportation, estimées à 13 milliards de dollars, seraient en baisse de 36 % sur un an. Enfin, les inventaires se vident.

Les stocks des pays de l’OCDE atteignent 2,8 milliards de barils, un niveau 4% inférieur à sa moyenne sur cinq ans.