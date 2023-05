Le minerai de fer s’essouffle

La baisse des cours du minerai de fer envoie un mauvais signal sur la demande chinoise. La Chine consomme près de 70% du minerai mondial, qu’elle transforme en acier pour l’export et pour sa consommation domestique. Or, les exportations se portent bien, atteignant 7,9 millions de tonnes en avril, en hausse de 59% sur un an, tandis que les importations de minerai sont en hausse de 5,9% en avril sur un an -mais en baisse de 9,8% sur un mois.

A lire aussi:

Déception sur le rebond attendu

Les acteurs chinois avaient en effet anticipé un fort rebond de la demande liée à la construction, dont l’activité est saisonnière : le pic de demande a lieu en mars et avril. Les premières données ont pourtant déçu, selon la China Iron and Steel Association. Malgré l’assouplissement de l’accès au financement des promoteurs immobiliers, les nouvelles constructions sont en baisse de 29,1% sur un an en mars, alors qu’elles étaient déjà en net ralentissement l’an dernier. Le régulateur du secteur a par ailleurs commencé à cibler les agents immobiliers, ce qui pourrait limiter les volumes de vente, tandis que les gouvernements locaux, qui financent habituellement les projets d’infrastructures, sont contraints de limiter leur endettement.

Immobilier et infrastructures représentent un peu plus de la moitié de la consommation chinoise d’acier. Enfin, la demande provenant des constructeurs automobiles (15% de la demande) est aussi en baisse, les aides à l’achat de véhicules électriques ayant pris fin en début d’année.

Si, à moyen terme, une reprise de la construction pourrait soutenir le fer, la demande chinoise est vouée à diminuer. L’économie du pays doit de fait basculer sur la consommation privée comme moteur de croissance, alors qu’elle repose aujourd’hui sur la construction. Par ailleurs, le gouvernement a mis en place un organisme centralisant la demande des consommateurs de fer pour négocier des prix plus attractifs pour les groupes chinois. Les perspectives du fer se plombent.