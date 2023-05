Le marché primaire pèse sur les primes de crédit

Après plusieurs semaines de forte activité, le marché primaire obligataire corporate en euros ne semble pas marquer de pause. Lundi, trois nouveaux émetteurs se sont présentés, pour 3,4 milliards d’euros d’obligations investment grade (Mercedes-Benz et WPP), dont 2 milliards d’obligations vertes de la part du constructeur allemand avec une demande soutenue ayant permis une forte réduction des spreads à l’émission, mais aussi high yield (Merlin Entertainments, en cours de placement). Et la semaine s’annonce tout aussi active que la précédente, avec plus de dix mandats annoncés ces derniers jours pour des émissions sur ce marché.

La semaine passée a été particulièrement animée, avec près de 15 milliards d’euros émis par des entreprises non financières, malgré un jour férié. Tous émetteurs confondus, la séance de mardi a même été la plus importante depuis le 11 janvier dernier, à 29 milliards, selon Bloomberg. Pour les seules journées de lundi et mardi, 42 milliards d’euros ont été émis. Pour ce qui est des corporates, mai devrait être le meilleur mois cette année après le coup d’arrêt en mars consécutif aux difficultés du secteur bancaire. Au total, 30 milliards ont été émis par des entreprises de la catégorie investment grade (hors émissions de lundi pour 2,75 milliards), portant à 130 milliards le décompte depuis le début de l’année, contre 135,6 milliards l’an dernier à la même époque (mois de mai complet) et 243 milliards sur l’ensemble de l’exercice 2022, selon Société Générale CIB (SG CIB).

Il en est de même pour le high yield, qui a connu, ces dernières semaines, une véritable reprise malgré des coûts de financement toujours très élevés. Depuis janvier, 24,3 milliards d’euros ont déjà été émis sur ce marché, contre 27,6 milliards sur l’ensemble de l’année dernière.

Les sociétés veulent profiter d’investisseurs à la recherche de papier qui offre désormais des rendements réellement attrayants (4,4% en moyenne pour l’investment grade et 8% pour le high yeld). Ils bénéficient de collecte, mais le marché secondaire est peu liquide et le primaire reste un marché à fenêtre. Cette forte activité coïncide aussi avec la fin de la publication des résultats trimestriels, période pendant laquelle les entreprises sont tenues au silence autour de cette date. Le contexte de marché incite aussi les trésoriers de ces sociétés à venir sur le marché tant qu’il est ouvert.



Risques de marché

Le risque entourant le plafond de la dette américaine, même si personne ne croit au scénario d’un défaut des Etats-Unis, et la récession qui se profile avec une inflation et des taux restant élevés, poussent les émetteurs à une gestion prudente de leur bilan. Ce d’autant que la période estivale, plus calme en émissions, approche aussi.

Sans donner des signes d’indigestion, le marché commence à intégrer dans les prix, mais aussi dans les carnets d’ordres des émissions, un volume un peu trop important certains jours. La semaine passée, les taux de souscription sont restés élevés, mais ont beaucoup varié d’une transaction à l’autre. La demande pour la nouvelle obligation Lonza a couvert près de cinq fois l’offre, signe d’un appétit toujours marqué pour les émetteurs rares. Le reste des opérations l’ont été autour de deux ou trois fois. L’émission en trois tranches (2 milliards d’euros) de BMW a tout juste été couverte à hauteur de 1,5 fois (même moins pour la maturité la plus longue, 2035, signe du peu d’appétit du marché pour la duration dans le contexte actuel de courbe plate).

«Le spread de l’indice euro IG s’est élargi pendant deux semaines consécutives, mais cela semble principalement en réaction à des volumes de nouvelles émissions très importants (28,15 milliards d’euros), avec de nouvelles émissions entraînant un écartement sur le secondaire», note Juan Valencia, stratégiste chez SG CIB. Même si les spreads investment grade se sont massivement resserrés par rapport à leurs points hauts de mars (près de 20%), ils sont tout juste revenus à leur niveau de début d’année (170 pb) et bien loin des plus bas avant l’annonce des difficultés de Silicon Valley Bank (145 pb). De même pour le high yield, dont le spread évolue autour de 500 pb, contre 400 pb début mars. «La bonne nouvelle est que l’appétit pour la classe d’actifs semble s’améliorer, et nous devrions voir les spreads se redresser bientôt», espère le stratégiste de SG CIB.◆

