Le marché primaire corporate retrouve les beaux jours

Le marché primaire obligataire corporate confirme sa reprise. Au cours de la semaine écoulée, 13 émetteurs ont émis des emprunts sur le marché en euros pour plus de 7,5 milliards, dont plusieurs en high yield (HY), auxquels s’ajoute le milliard placé lundi par le groupe américain Procter & Gamble dont une obligation à 3 ans avec une nouvelle prime négative de 10 points de base (pb) au-dessus des midswaps, la deuxième après celle de LVMH.

«Le marché primaire est complètement rouvert comme en janvier grâce à la relative stabilité de l’économie, à l’anticipation d’un pivot de la Fed d’ici à la fin de l’année, des résultats d’entreprises meilleurs que prévu et le sentiment que la crise des banques régionales est désormais sous contrôle», affirme Fabien Lassaire, responsable origination DCM Corporates chez Deutsche Bank. En pleine période de silence pendant la publication des résultats trimestriels, les opérations sont moins nombreuses, mais l’accueil réservé par les investisseurs à certaines de ces transactions témoigne de la bonne tenue du marché, à l’image de l’émission réalisée par l’américain Cargill sursouscrite 9 fois. La demande pour l’obligation inaugurale de la holding familiale Porsche SE a été plus de 6 fois plus importante que l’offre.

L’activité du marché primaire HY euros, la plus soutenue depuis février 2022, est sans doute la meilleure illustration de cette dynamique favorable. «Nous n’avions pas vu un flot d’émissions high yield aussi important depuis de nombreux mois», relève Fabien Lassaire. Quatre opérations ont été bouclées la semaine passée et au moins quatre nouvelles devraient avoir lieu cette semaine. «Pour le moment, nous avons surtout eu des transactions des émetteurs HY les moins cycliques», souligne néanmoins un autre banquier.

Rendements entre 6,5% et 8,75%

Après le succès du placement obligataire de l’allemand Gruenenthal, un émetteur noté dans les BB, deux autres émetteurs, cette fois notés dans les B, ont également réussi leurs transactions. Le groupe allemand de chimie Cabb a placé 670 millions d’euros en deux tranches à 5 ans à taux fixe et à taux variable sur la base d’un rendement de 8,75% (spread de 625 points de base) au pair et de 3 mois Euribor plus une marge de 525 pb et un prix d’émission de 97,5%. L’objet étant un refinancement de dette existante. Le groupe britannique d’hôtels premier prix Travelodge a quant à lui émis deux obligations en euros et en livre sterling pour refinancer des titres arrivant à échéance, mais aussi le paiement d’intérêts sur un prêt de son actionnaire. L’obligation en euros à 5 ans à taux variable a été placée avec un rendement 3 mois Euribor plus marge de 550 pb et un prix reoffer de 98%. De son côté, le groupe de paris et de loteries Allwyn (ex-Sazka Group), noté dans les BB, a émis 1,3 milliard d’équivalents euros (en euros et en dollars) pour le refinancement de dette existante, mais également de prêts pour financer l’achat d’une licence de jeu au Royaume-Uni. Tout comme Guenenthal, qui a pu émettre sur une maturité plus longue à 7 ans avec un spread de 482 pb au-dessus des midswaps et un rendement de 7,255% (obligation à l’origine à taux variable, mais changée en taux fixe en cours de placement).

Plusieurs entreprises veulent profiter de cette dynamique pour émettre à leur tour, à l’image du groupe de location de matériel Loxam qui devrait placer probablement mardi 300 millions d’euros à 5 ans pour le refinancement d’une obligation arrivant à échéance en 2024. Le montant pourrait être augmenté dans le cadre d’un échange de deux obligations à échéance 2025. Une première indication donne un rendement compris entre 6,5% et 6,75%. Loxam est noté BB- par S&P. Les allemands Cheplapharm (entre B et BB) et Benteler (non noté) organisaient des réunions avec les investisseurs pour des émissions obligataires cette semaine de 750 millions à 7 ans et 975 millions à 5 ans respectivement, la première étant pour refinancer une acquisition, la seconde de la dette existante.

Le marché devrait porter une attention particulière au placement obligataire de 350 millions d’euros de Bormioli Pharma, une entreprise italienne notée B- (S&P) et B3 (Moody’s) dans le secteur du packaging. Cette première émission depuis 2017 doit permettre de refinancer des obligations émises lors de son acquisition par Triton et arrivant à échéance en 2024. Une opération qui plus est dirigée par un syndicat bancaire réduit (BNP Paribas et Goldman Sachs). Un véritable test pour le high yield.