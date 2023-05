Le marché obligataire crédit fait de la discrimination

Le marché primaire obligataire crédit euro ne connaît pas de répit. Après avoir réalisé sa meilleure semaine depuis début janvier, avec près de 17 milliards d’euros d’émissions, il vient de boucler une nouvelle semaine très active, à 16,3 milliards. Dix-sept émetteurs y étaient présents, pour 24 nouvelles obligations.

La fenêtre d’émission, qui a débuté fin mars, reste donc grande ouverte, avec des entreprises investment grade (IG) et high yield (Merlin Entertainment), des obligations aux différents formats ESG (green bond et SLB), une hybride (Vodafone), des émetteurs hors zone euro (WPP) et une émission jumbo d’un émetteur rare, l’allemand Bosch. «Les marchés ont repris vie en mai, et même les multiples jours fériés n’ont pas beaucoup gêné l’activité, observent les stratégistes crédit de Société Générale CIB. Le segment IG a connu sa meilleure semaine de l’année et les volumes globaux sont revenus aux niveaux élevés observés en début d’année. Les entreprises rattrapent le temps perdu en mars et avril.»

Ces émetteurs veulent profiter de cette fenêtre d’émission favorable alors que des nuages pourraient s’amonceler à l’horizon rapidement, et ce, avant la trêve estivale. Mais les bons résultats trimestriels et les carnets d’ordres favorables annoncés dans des secteurs cycliques (aérien, automobile…) sont aussi positifs. «Nous continuons de penser que nous sommes dans un environnement où ‘les bonnes nouvelles sont des bonnes nouvelles’», affirment les stratégistes crédit de JPMorgan, qui notent aussi cette dynamique soutenue du marché primaire corporate en Europe, mais également outre-Atlantique. «Malgré le ralentissement brutal des marchés primaires après le stress bancaire de mars, nous sommes toujours en passe de réaliser le plus fort volume d’activité historique (émissions corporate et financières en euros). Mais ce n’est pas tout, car l’offre sur le marché dollar est aussi très soutenue, avec récemment la quatrième émission obligataire la plus importante de l’histoire, par Pfizer pour 31 milliards pour financer l’acquisition de Seagen», ajoutent-ils.

Hausse progressive des coûts de financement

Le mouvement pourrait encore se poursuivre. «Les entreprises continueront à lever des fonds sur les marchés primaires, et nous ne pensons pas que les niveaux actuels des coupons les dissuadent», affirme-t-on du côté de SG CIB. De fait, le coût moyen de financement augmente lentement, car les nouvelles obligations avec des coupons plus élevés ne remplaceront que progressivement les anciennes avec des coupons bien inférieurs. Il faudra encore plusieurs années avant que le coût moyen de la dette ne remonte vers le niveau de 5% antérieur à 2012.

Mais cette forte activité a aussi un corollaire : un début d’indigestion sur le marché IG. Un premier indice est la stabilité des spreads IG ces dernières semaines, autour de 170 points de base (pb), quand la prime de risque high yield (HY) a continué de se resserrer (-28 pb, à 472 pb, en une semaine). L’autre indice est la baisse des taux de souscription. Les stratégistes de JPMorgan ont constaté que ces derniers avaient de nouveau baissé, à deux fois (3,5 fois mi-avril, corporate et financières). Mais avec une grande discrimination. Lors de la reprise du marché fin mars, nous avions assisté à ce même phénomène avec la possibilité pour certains émetteurs de placer pour la première fois leur papier avec un spread négatif à l’émission sur du court terme (Procter & Gamble et LVMH).

Cette fois encore, la rareté et la qualité priment. Ainsi, l’émission de la holding industrielle allemande Robert Bosch, de 4,5 milliards d’euros en quatre tranches de 4 ans à 20 ans, a recueilli près de 22 milliards de demande, avec des souscriptions de quatre à plus de cinq fois l’offre (les maturités longues étant les plus recherchées). La semaine passée, les émissions de Legrand (SLB) et WPP ont été souscrites plus de trois fois, et le green bond de Stora Enso quatre fois.

En revanche, certains secteurs, comme l’automobile, qui a été très actif sur le primaire cette année, ou les hybrides (Vodafone), ont reçu un accueil plus limité. Les taux de souscription de Mercedes-Benz (green bond) et de Continental sont toutefois de deux fois, de même que l’émission hybride de Vodafone. Seulement, lors d’une précédente émission, en février, Vodafone avait obtenu une demande cinq fois supérieure à l’offre. De même, lors d’une émission récente de Volvo à 1 an (mi-mai), la demande avait atteint deux fois l’offre, alors qu’elle avait grimpé à cinq fois pour une obligation similaire (2 ans) en février. Une émission de TDC fin avril au format SLB a même tout juste couvert l’offre (750 millions demandés pour 500 millions offerts), contre une souscription de près de quatre fois en janvier pour un montant et une maturité équivalents et malgré un coupon plus élevé (6,5%, contre 5,625%).

Dernier signe d’un marché plus exigeant, la prime d’émission par rapport à la courbe secondaire (NIP, pour «new issue premium») est également en hausse, à 25 pb (corporate et financières), avec un impact sur les courbes secondaires.◆

