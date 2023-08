Le marché européen des dettes «CoCos» s’anime à nouveau

Les banques européennes, qui avaient repris cette année leurs émissions de dettes seniors avant la réunion de Jackson Hole pour éviter une période de volatilité accrue sur les taux, animent à nouveau le marché des dettes subordonnées perpétuelles Additional Tier 1 (AT1) depuis mardi.

La banque belge KBC Group a émis 750 millions d’euros (remboursement anticipé, «call», à mars 2029) à 8% avec plus de 2 milliards de demande qui ont permis de réduire le spread de près de 40 points de base (MS+493 pb). Jeudi, la banque italienne Intesa Sanpaolo a surpris en émettant 1,25 milliard d’euros (call 2029-2030) à 9,125%, avec 4,6 milliards de demande. De quoi réduire le spread de près de 50 pb (MS+626 pb) dans le cadre d’une offre de rachat volontaire - en vue de ne pas payer un double coupon pendant la période intermédiaire - sur la souche AT1 6,25% de 750 millions remboursable par anticipation en mai 2024 («tender offer» valable jusqu’au 7 septembre).

Le 7 août, BNP Paribas avait également émis avec succès 1,5 milliard en dollars (call août 2028) à 8,5% et un spread ramené à MS+435 pb.

Si les marges de rendement ont retrouvé depuis deux mois des niveaux un peu plus proches de ceux du début d’année, «les coupons sur des banques robustes apparaissent généreux et expliquent l’engouement retrouvé des investisseurs malgré les contentieux autour des AT1 de Credit Suisse depuis mars», rappelle Jérôme Legras, gérant-analyste spécialisé chez Axiom AI.

Bientôt UBS ?

Autre événement : le directeur général d’UBS Group, Sergio Ermotti, a expliqué jeudi étudier l’émission de nouveaux titres AT1 «lorsque le moment sera approprié», potentiellement en septembre, selon Bloomberg.

Ce marché primaire des AT1 européens s’était fermé le 19 mars quand la Confédération helvétique avait soutenu le sauvetage de Credit Suisse via un rachat des actions pour 3 milliards de francs suisses par UBS. Mais en imposant l’annulation des 16 milliards d’obligations AT1 de la cible. Les émissions primaires avaient repris en Asie en avril-mai, mais seulement en Europe avec BBVA et Bank of Cyprus début juin, et Abanca début juillet («tender offer» également).

Pour rappel, ces dettes perpétuelles AT1 créées post-2008 pour renforcer les fonds propres de base (CET1) sont convertibles en actions (appelées CoCos en Europe) ou amortissables quand le ratio CET1 de la banque descend au-dessous de 5,125% ou de 7%. Mais les détenteurs obligataires sont théoriquement prioritaires sur les actionnaires. Après l’épisode Credit Suisse, le marché secondaire a aussi souffert, les rendements moyens grimpant jusqu’à 15%, avant de revenir à 10%-11% depuis, au-dessus des 6%-9% de 2022.

Avec ce «coussin supplémentaire», le groupe UBS essayerait de maintenir son ratio CET1, lui qui verra ses deux souches AT1 existantes arriver à première date de «call» en novembre (700 millions de dollars singapouriens) et janvier (2,5 milliards de dollars). Dans ce cas précis, Jérôme Legras «doute cependant que le marché puisse se contenter d’une modification de la documentation» pour rendre ses futures dettes convertissables en actions (et non amortissables définitivement) comme d’autres AT1 européens (et désormais BNP Paribas), «car l’Etat suisse a durablement changé la loi en mars pour légitimer son action»…

Risques de «non-call» ?

Hors le cas UBS, un test de la rentrée devait porter sur le risque de voir les banques ne pas honorer cinq «calls» arrivant à date dans les prochaines semaines : Barclays (souche 7,75% en dollars), CaixaBank, et la Société Générale (souche 7,375% en dollars) ont confirmé qu’elles rembourseront prochainement les titres perpétuels correspondants.

Seule Santander a, comme en mars 2019, annoncé jeudi qu’elle ne le ferait pas le 29 septembre parce que ce ne serait pas économiquement intéressant pour elle au vu du nouveau coupon réactualisé sur la base du spread historique (MS+500 pb) après cette date, au risque de déplaire aux investisseurs. Mais à long terme, car ils ont peu réagi à chaud sur cette souche comme sur la classe d’actifs plus généralement.

