L’Agefi : Pourquoi être revenu à «sous-pondérer» sur le crédit ?

Akram Gharbi : Le marché reste focalisé sur la question de l’inflation mais le vrai risque désormais est celui de la croissance. Nous venons de vivre le resserrement monétaire le plus rapide et violent depuis plus de 40 ans. Cela commence à avoir un impact sur l’économie, principalement aux Etats-Unis. Les données statistiques commencent déjà à refléter l’hypothèse d’un atterrissage dur de l’économie. Ce risque de fort ralentissement était déjà présent avant la récente crise bancaire mais cette dernière l’a exacerbé. Cela va être plus compliqué pour les banques de se refinancer et donc d’accorder des crédits aux agents économiques, ce qui n’est pas bon pour l’économie. Par ailleurs, nous ne sommes pas à l’abri d’autres épisodes de stress sur les banques. Le marché va continuer de tester les établissements jugés comme fragiles. Le marché est clairement complaisant sur les actifs risqués alors que les banques centrales vont continuer de resserrer leur politique monétaire. Le marché primaire euro reste en outre compliqué.

Quel positionnement adoptez-vous?

Dans ce contexte, nous n’anticipons pas de resserrement des spreads de crédit. La prime de risque high yield (HY) devrait rester dans une fourchette comprise entre 450 et 550 points de base (pb), contre 500 pb actuellement. Les taux vont baisser mais pas les spreads avec un risque d’excess return négatif. Pour que les primes de risque baissent significativement, il faudrait avoir plus de visibilité sur l’ampleur de la récession et le point d’atterrissage de l’économie.

En termes d’investissement, dans les portefeuilles HY qui doivent être totalement investis nous privilégions les secteurs défensifs, les moins cycliques : utilities, télécoms, technologie, médias, alimentation et santé. Lorsque les portefeuilles offrent davantage de latitude, nous avons très peu de HY (en dehors de quelques noms solides). Nous avons réduit la part des dettes subordonnées financières. Nous privilégions les émetteurs investment grade qui pourraient en outre bénéficier de l’effet d’une baisse des taux longs dans un environnement récessionniste.