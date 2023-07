Le marché des obligations durables patine

Le marché primaire obligataire corporate en euros a été soutenu malgré la pause forcée provoquée en mars et avril par la crise bancaire. Les volumes d’émissions sont en hausse par rapport à l’an dernier et retrouvent quasiment les niveaux de 2019. En revanche, la dynamique des émissions ESG (environnement, social et gouvernance), qui a tiré le marché vers le haut ces dernières années, a été moins porteuse. Leur part est passée de 36% l’an dernier à 28% des émissions cette année, selon les données compilées par Crédit agricole CIB.

Au sein des obligations durables, les sustainability-linked-bonds (SLB) – des titres dont le coupon est indexé sur l’atteinte d’objectifs de développement durable – sont encore plus en retrait. Leur part est passée de 37% en 2022 à 27% des émissions ESG cette année.

«Contrairement aux obligations ‘use-of-proceed’, dans lesquelles les capitaux sont fléchés vers des projets définis, comme les ‘green bonds’, les SLB ont une base d’investisseurs moins différenciée par rapport à une obligation conventionnelle», souligne Xavier Beurtheret, responsable corporate DCM origination Europe chez Crédit agricole CIB. Il y a donc un soutien moins naturel d’investisseurs dédiés pour ce marché. Les investisseurs ESG auraient plutôt tendance à privilégier les obligations vertes dont les fonds sont fléchés vers des projets directement liés à la transition énergétique et qui offrent donc une plus grande transparence.

La quasi-fermeture du marché obligataire aux émetteurs du secteur de l’immobilier, qui a été très actif au cours des dernières années sur le marché obligataire, notamment via des émissions au format ESG (green bonds et SLB), peut également expliquer cette moindre dynamique.

Critiques

Mais le segment des SLB fait aussi l’objet de nombreuses critiques de la part des investisseurs. «Les investisseurs portent de plus en plus d’attention aux KPI (indicateurs clés de performance) du scope 3, c’est-à-dire l’impact indirect des activités des fournisseurs et des clients de l’émetteur, relève notamment Xavier Beurtheret. Ils veulent des objectifs à la fois atteignables et ambitieux.» Mais, plus largement, de longue date, les investisseurs ont critiqué un ensemble d’objectifs le plus souvent peu ambitieux, voire déjà atteints.

«Les SLB pourraient être de bons instruments financiers pour inciter leurs émetteurs à une plus grande discipline en matière d’ESG, relève April LaRusse, spécialiste produit sur le marché obligataire, chez Insight Investment. Mais ils sont surtout un vecteur de communication et de réputation.» Les critiques reviennent en boucle. «Les objectifs de durabilité que se fixent les entreprises dans ce type d’instruments sont souvent peu ambitieux, voire parfois déjà atteints, souligne April LaRusse. Les pénalités en cas de non-atteinte des objectifs sont faibles et, en cas de non-respect des objectifs, la pénalité n’est appliquée qu’un faible nombre d’années à la fin de l’obligation.»

Des critères qui entrent en ligne de compte dans l’appréciation des obligations. «Nous surveillons très précisément ces critères ainsi que les objectifs que se fixent les émetteurs, affirme Lizelle du Plessis, gérante taux spécialiste des questions ESG chez Kempen Capital Management. Si ces objectifs ne sont pas satisfaisants, nous n’appliquons pas de prime à l’obligation, en termes de pricing.» Quand ces émissions n’ont pas de sens du point de vue des fondamentaux pour l’émetteur concerné, alors la gérante n’achète pas les papiers. «Nous appliquons le plus souvent une prime pour les green bonds, plus particulièrement pour ceux dont le montant total levé est entièrement dédié à de nouveaux projets visant à participer à la transition énergétique», poursuit la gérante. Et non uniquement à du refinancement d’anciennes obligations.

Step-up de 200 à 300 points de base

«Les données empiriques montrent que les acteurs du marché ont opté pour une version ‘bénigne’ des SLB, affirme Julien Lefournier, consultant indépendant, dans une étude sur les SLB. Ces dernières sont vidées de leur substance par tous les moyens possibles : en utilisant des step-ups faibles, en rapprochant les dates cibles des dates d'échéance et en ajoutant des ‘call’ pour éviter ou minimiser les pénalités.» Trois quarts des pénalités sont inférieures ou égales à 25 points de base (pb), généralement sur un ou deux ans. Un niveau encore plus faible aujourd’hui vu les rendements moyens, de 4% pour l’investment grade et 8% pour le high yield. Les investisseurs s’accordent sur des step-up plus importants, de l’ordre de 50-75 pb, ce qui ajouterait 100 à 150 pb de coupon supplémentaire sur deux ans. Mais certains estiment qu’il faut aller beaucoup plus loin. «Pour rendre ces instruments véritablement incitatifs, il faudrait que les step-up soient de 200 ou 300 pb, poursuit April LaRusse. Le chiffre n’est pas si dingue que cela. Ce type de pénalités existe dans d’autres structures obligataires, comme les obligations high yield.»

Mais le problème des SLB serait plus profond. «La structure SLB ne peut rien permettre de différent et la combinaison actuelle des faibles step-up reportés dans les dernières années de l’obligation ne sont pas une mauvaise utilisation de l’instrument, mais un résultat forcé. Il s’agit d’un défaut de conception. Aucune incitation financièrement matérielle n’est générée», juge Julien Lefournier. Le SLB crée un conflit d’intérêts entre des investisseurs souhaitant maximiser leur rendement et des émetteurs qui veulent réduire le coût de leur transition.

Au Canada, la question est prise très au sérieux. Des investisseurs regroupés au sein de l’association Investors for Paris Compliance ont saisi en février dernier l’Alberta Securities Commission sur des allégations de déclarations trompeuses faites par le groupe énergéticien Enbridge après l’émission de SLB, mais aussi pour clarifier la façon dont les émetteurs doivent structurer leurs objectifs dans les SLB.

